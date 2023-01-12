«Смертельно раненный шел по улице, никто не помог»: подробности убийства в Тобольске

Друзья Кирилла восстановили хронологию событий. После того, как парень получил два удара ножом, он вышел на городскую улицу и шел по проезжей части. Через некоторое время, потеряв силы, он упал.
«Он смертельно раненный шел по улице, но ему никто не помог. Только, когда Кирилл упал, к нему подбежал незнакомец», — рассказывает источник «Нашего города».
Лишь спустя 11 дней после убийства, следователи отчитались о произошедшем.
«По версии следствия, 1 января 2023 года около 5 часов между двумя компаниями, отдыхавшими в кафе, расположенном в городе Тобольске, возник конфликт из-за малозначительного повода, который перерос в драку. В ходе потасовки 18-летний обвиняемый, находясь на улице возле общественного заведения, имеющимся при себе ножом нанес не менее двух ударов в область живота и лица потерпевшему 1994 года рождения. Раненый мужчина, несмотря на усилия врачей, скончался в медицинском учреждении города Тобольска», — говорят следователи.
«О произошедшем я узнала от девушки Кирилла. Она позвонила мне и сказала, что мой сын в реанимации. Он там числился неизвестным, я собрала документы и поехала в больницу, но вскоре мне сообщили, что его больше нет», — рассказала Ирина, мама Кирилла.
О подробностях произошедшего матери не рассказывают, объясняя все тем, что произошла «потасовка».
«Я у следователя спрашиваю, мол, вы мне расскажите что случилось, как так вышло?» А она мне говорит, что завязалась потасовка, которая вот так и закончилась. Больше никакой информации», — говорит Ирина.
В распоряжении редакции «Нашего города» оказалась видеозапись, на которой запечатлено, как Кирилл пошатываясь идет по улице Тобольска, после чего падает. К нему тут же подходит прохожий и вызывает скорую.
«Мне так и сказали, что скорую вызвал прохожий, не понимаю почему. Он же не мог пойти в клуб один», — говорит женщина.
Также на записи запечатлено, что рядом с Кириллом по проезжей части идет другой мужчина, но незадолго до падения раненого, он сворачивает на тротуар и пропадает.
«Я видел запись из клуба, где все произошло. С видеокамер видно, как Кирилл падает, но не видно, куда бьют ножом и как это происходит», — продолжает наш источник.
Неизвестно почему следователи оставили подозреваемого на свободе, а не заключили в СИЗО.
«По такому делу крайне редко отпускают подозреваемых. Это сомнительное решение со стороны следователей», — говорит тюменский адвокат.
Но сотрудники СУ СКР пользуются классическими отписками, мол, «проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс экспертиз, а также допрошены свидетели». Однако еще за день до того, как следователи сообщили об этом, знакомые Кирилла били во все колокола из-за того, что не могли найти ни одного свидетеля по делу.
В редакцию «Нашего города» обратились также знакомые подозреваемого, они шокированы произошедшим и не хотят, чтобы их ассоциировали с убийцей.