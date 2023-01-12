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«Смертельно раненный шел по улице, никто не помог»: подробности убийства в Тобольске

Сегодня, 08:44
Фото: 1MI

Следствие считает убийство Кирилла Балашенко в Тобольске лишь тяжким вредом здоровью

Кирилл Балашенко ночь на 1 января проводил в баре «7/2». К нему пристала компания ауешников, началась потасовка. После они попросили парня выйти на улицу и дважды ударили ножом. Он прошел несколько метров и упал замертво. Следователи считают это «тяжким вредом» и оставили подозреваемого на свободе.
Видео: "Наш город"

Друзья Кирилла восстановили хронологию событий. После того, как парень получил два удара ножом, он вышел на городскую улицу и шел по проезжей части. Через некоторое время, потеряв силы, он упал.

«Он смертельно раненный шел по улице, но ему никто не помог. Только, когда Кирилл упал, к нему подбежал незнакомец», — рассказывает источник «Нашего города».

Лишь спустя 11 дней после убийства, следователи отчитались о произошедшем.

В СУ СКР по Тюменской области сообщили, что  они завели уголовное дело в отношении 18-летнего жителя города Тобольска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

«По версии следствия, 1 января 2023 года около 5 часов между двумя компаниями, отдыхавшими в кафе, расположенном в городе Тобольске, возник конфликт из-за малозначительного повода, который перерос в драку. В ходе потасовки 18-летний обвиняемый, находясь на улице возле общественного заведения, имеющимся при себе ножом нанес не менее двух ударов в область живота и лица потерпевшему 1994 года рождения. Раненый мужчина, несмотря на усилия врачей, скончался в медицинском учреждении города Тобольска», — говорят следователи.

Что на самом деле произошло ночью 1 января в баре «7/2»

«О произошедшем я узнала от девушки Кирилла. Она позвонила мне и сказала, что мой сын в реанимации. Он там числился неизвестным, я собрала документы и поехала в больницу, но вскоре мне сообщили, что его больше нет», — рассказала Ирина, мама Кирилла.

О подробностях произошедшего матери не рассказывают, объясняя все тем, что произошла «потасовка».

«Я у следователя спрашиваю, мол, вы мне расскажите что случилось, как так вышло?» А она мне говорит, что завязалась потасовка, которая вот так и закончилась. Больше никакой информации», — говорит Ирина.

В распоряжении редакции «Нашего города» оказалась видеозапись, на которой запечатлено, как Кирилл пошатываясь идет по улице Тобольска, после чего падает. К нему тут же подходит прохожий и вызывает скорую.

«Мне так и сказали, что скорую вызвал прохожий, не понимаю почему. Он же не мог пойти в клуб один», — говорит женщина.

Также на записи запечатлено, что рядом с Кириллом по проезжей части идет другой мужчина, но незадолго до падения раненого, он сворачивает на тротуар и пропадает.

«Мне не показывали это видео, где они идет по улице после бара. Мне вообще ничего толком не рассказывают. Сказали, что у сына были две колотые раны, один это человек сделал или нет — непонятно. Я говорю следователю, мол, вы мне объясните что случилось, она мне отвечает, мол, вот произошла потасовка, после нее случилось вот такое. Сейчас они, раз дела никакого толком нет, они дают только такую информацию.», — говорит мама Кирилла Балашенко.

Ирине также сообщили, что получить подробную информацию сможет только адвокат. Его уже выбрали и ознакомили с имеющимися данными.

Известно также, что никто из очевидцев «потасовки» не желал выступать свидетелем в деле. А наличие свидетелей необходимо для того, чтобы адвокат мог взяться за дело покойного Кирилла Балашенко.

«Я видел запись из клуба, где все произошло. С видеокамер видно, как Кирилл падает, но не видно, куда бьют ножом и как это происходит», — продолжает наш источник.

Каким был Кирилл Балашенко

Ирина рассказала, что Кирилл был ее единственным сыном. В последнее время он жил с девушкой, она и друзья пары характеризуют парня только с хорошей стороны. Он занимался пошивом одежды.

«Он во всем себя перепробовал. В школе много кружков посещал, от бокса до вокала и хора. Конечно, как мальчишка, он в свое время в школе попадал в передряги, но в школе всегда его уважали, учился он хорошо. С детства был очень самостоятельным. Но фотографиях, которые в интернете сейчас он в очках, но видел он хорошо, он всегда говорил „мама, это для имиджа"», — делится женщина.
Кирилл Балашенко
Фото: Криминальный Тобольск

Друзья и знакомые характеризуют Кирилла, как спокойного, рассудительного и целеустремленного парня. Он никогда не отличался агрессией или неприязнью к окружающим. 

Скорее наоборот, он был очень отзывчив и добр.

Кто нанес смертельное ранение Кириллу

Подозреваемым сейчас числится Глеб Краковец, об этом «Нашему городу» сообщил собственный источник. Следователь заверил маму погибшего в том, что возможный нападавший сейчас под домашним арестом, однако знакомые Кирилла говорят, что тот уехал из страны.

По его страничкам в соцсетям можно заметить, что Глеб занимается ММА и часто появляется в барах, в том числе и в «7/2». Последний раз он заходил на свою страничку 1 января около 10 часов вечера.

Фото: Социальные сети Глеба Краковца

Работа следствия оставляет желать лучшего

Неизвестно почему следователи оставили подозреваемого на свободе, а не заключили в СИЗО.

«По такому делу крайне редко отпускают подозреваемых. Это сомнительное решение со стороны следователей», — говорит тюменский адвокат.

Но сотрудники СУ СКР пользуются классическими отписками, мол, «проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс экспертиз, а также допрошены свидетели». Однако еще за день до того, как следователи сообщили об этом, знакомые Кирилла били во все колокола из-за того, что не могли найти ни одного свидетеля по делу.

В редакцию «Нашего города» обратились также знакомые подозреваемого, они шокированы произошедшим и не хотят, чтобы их ассоциировали с убийцей.

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