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Появилось видео страшного ДТП на трассе Тюмень – Омск. Погибли мама и дочка

Сегодня, 13:18
Фото: Скрин видео ГИБДД

Подробности гибели мамы и дочки в ДТП на трассе Тюмень – Омск. Видео

Появилось видео страшной аварии, которая произошла на трассе Тюмень – Омск. В ней погибли мама и её 3-месячная дочка. Авария произошла из-за того, что одну из машин занесло на дороге. Запись была взята у водителя «Киа Спортейдж», внедорожник столкнулся с автомобилем тюменки.

Из видео следует, что легковой автомобиль выбросило на встречку. Машина забуксовала из-за снега на дороге, женщина не справилась с управлением. На месте трагедии работают дознаватели ГИБДД. 

«В результате ДТП от полученных травм скончалась 30-летняя водитель и её дочка», - сообщили в ГИБДД «Нашему городу».

Информация о происшествии появилась сегодня около 16 часов. По данным «Нашего города» на автодороге Тюмень — Омск в Ялуторовском районе столкнулись «Киа Спортейдж» и «Тойота Витц». Малолитражка выехала на втречную полосу движения. Второго ребенка, 3-летнего мальчика, госпитализировали в ближайшую больницу.

В тюменской ГИБДД рассказали подробности ДТП, в котором погибли мама с малышом
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Погода#Безопасность на дорогах#Дороги#ГИБДД#Водители#МЧС#Видео
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