Появилось видео страшного ДТП на трассе Тюмень – Омск. Погибли мама и дочка

Из видео следует, что легковой автомобиль выбросило на встречку. Машина забуксовала из-за снега на дороге, женщина не справилась с управлением. На месте трагедии работают дознаватели ГИБДД.
«В результате ДТП от полученных травм скончалась 30-летняя водитель и её дочка», - сообщили в ГИБДД «Нашему городу».
Информация о происшествии появилась сегодня около 16 часов. По данным «Нашего города» на автодороге Тюмень — Омск в Ялуторовском районе столкнулись «Киа Спортейдж» и «Тойота Витц». Малолитражка выехала на втречную полосу движения. Второго ребенка, 3-летнего мальчика, госпитализировали в ближайшую больницу.