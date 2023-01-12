Появилось видео страшного ДТП на трассе Тюмень – Омск. Погибли мама и дочка

Подробности гибели мамы и дочки в ДТП на трассе Тюмень – Омск. Видео

Появилось видео страшной аварии, которая произошла на трассе Тюмень – Омск. В ней погибли мама и её 3-месячная дочка. Авария произошла из-за того, что одну из машин занесло на дороге. Запись была взята у водителя «Киа Спортейдж», внедорожник столкнулся с автомобилем тюменки.