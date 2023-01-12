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На тюменской трассе задержали пьяную компанию из шести человек

Сегодня, 10:18
Фото: ГИБДД

37-летняя тюменка управляла «Дэу Матиз» в состоянии опьянения

На трассе Тюмень – Омск инспекторы ГИБДД остановили «Дэу Матиз» с пьяной компанией из 6 человек. Инцидент произошел в Ишимском районе, машиной управляла 37-летняя женщина, сообщили в ведомстве.

Алкотестер зафиксировал 0,54 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха.

«Сначала компания распивала алкоголь в Ишиме, затем поехали в баню в село Мизоново Ишимского района. Это не первая пьяная поездка автомобилистки за рулем. Ранее привлекалась к ответственности за нетрезвое вождение в 2018 и 2019 гг», - отметили в пресс-службе ГИБДД.

Женщине грозит уголовная ответственность за пьянство за рулём. 

Ранее «Наш город» сообщал, что 10 января две «Лады» попали в ДТП на мосту улицы Профсоюзной в Тюмени. Пострадали только машины.

В Тюмени на мосту улицы Профсоюзной в ДТП попали две «Лады»
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Погода#Безопасность на дорогах#Происшествия#Дороги#ГИБДД#Водители
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