На тюменской трассе задержали пьяную компанию из шести человек

37-летняя тюменка управляла «Дэу Матиз» в состоянии опьянения

На трассе Тюмень – Омск инспекторы ГИБДД остановили «Дэу Матиз» с пьяной компанией из 6 человек. Инцидент произошел в Ишимском районе, машиной управляла 37-летняя женщина, сообщили в ведомстве.