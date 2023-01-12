На тюменской трассе задержали пьяную компанию из шести человек

Алкотестер зафиксировал 0,54 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха.
«Сначала компания распивала алкоголь в Ишиме, затем поехали в баню в село Мизоново Ишимского района. Это не первая пьяная поездка автомобилистки за рулем. Ранее привлекалась к ответственности за нетрезвое вождение в 2018 и 2019 гг», - отметили в пресс-службе ГИБДД.
Женщине грозит уголовная ответственность за пьянство за рулём.
Ранее «Наш город» сообщал, что 10 января две «Лады» попали в ДТП на мосту улицы Профсоюзной в Тюмени. Пострадали только машины.