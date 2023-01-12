На тюменских дорогах образовались 9-балльные пробки

Километровая пробка растянулась на улице Закалужской — от Червишеского до Московского трактов. Затор образовался на путепроводе Мельникайте — от ТРЦ «Кристалл» до 50 лет ВЛКСМ и от Дамбовской до Харьковской, Пермякова — от улицы Прокопия Артамонова до Александра Логунова.