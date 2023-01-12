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На тюменских дорогах образовались 9-балльные пробки

Сегодня, 03:45
Фото: 2 ГИС

На дорогах Тюмени утром в четверг зарегистрированы 9-балльные пробки

На тюменских дорогах второй день подряд зафиксированы девятибалльные пробки. На данный момент в городе произошло семь дорожно-транспортных происшествий.
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Тюмень

Километровая пробка растянулась на улице Закалужской — от Червишеского до Московского трактов. Затор образовался на путепроводе Мельникайте — от ТРЦ «Кристалл» до 50 лет ВЛКСМ и от Дамбовской до Харьковской, Пермякова — от улицы Прокопия Артамонова до Александра Логунова.

Затруднено движение на Червишевском тракте — от Пархоменко до Трактовой. Также пробки образовались на улицах Трактовой, 50 лет ВЛКСМ, 50 лет Октября. В пробка стоят водители, решившие поехать по Холодильной — затор растянутся от Республики до 50 лет Октября.

Затруднено движение на 2-й Луговой, Челюскинцев, Профсоюзной, Первомайской, Республики.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером в Тюмени были зарегистрированы 9-балльные пробки. Из-за аварии образовался затор протяженностью порядка 2 километров около ТЦ «Остров» на Объездной дороге.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Безопасность на дорогах#Пробки#Дорожные пробки#Тюмень#Тюменская область#ДТП
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