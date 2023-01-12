На тюменских дорогах образовались 9-балльные пробки

Километровая пробка растянулась на улице Закалужской — от Червишеского до Московского трактов. Затор образовался на путепроводе Мельникайте — от ТРЦ «Кристалл» до 50 лет ВЛКСМ и от Дамбовской до Харьковской, Пермякова — от улицы Прокопия Артамонова до Александра Логунова.
Затруднено движение на Червишевском тракте — от Пархоменко до Трактовой. Также пробки образовались на улицах Трактовой, 50 лет ВЛКСМ, 50 лет Октября. В пробка стоят водители, решившие поехать по Холодильной — затор растянутся от Республики до 50 лет Октября.
Затруднено движение на 2-й Луговой, Челюскинцев, Профсоюзной, Первомайской, Республики.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером в Тюмени были зарегистрированы 9-балльные пробки. Из-за аварии образовался затор протяженностью порядка 2 километров около ТЦ «Остров» на Объездной дороге.