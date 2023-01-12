Мэр Тобольска предложил бороться с тюремной субкультурой с помощью фото

«Молодежи ставят в укор то, что они стремятся быть похожими на личностей, которые в наших глазах являются сомнительными авторитетами. Эти знаменитости обычно не имеют отношения к труду и таланту. Критикуешь — предлагай, поэтому мы предложили создать аллею почетных и заслуженных граждан Тобольска и Тобольского района», — рассказал глава Тобольска Максим Афанасьев в своих соцсетях.
Идею новой аллеи предложили мэр вместе с главой района Леонидом Митрюшкиным. Афанасьев уверен, что сейчас в открытом доступе слишком мало информации о достойных земляках, а аллея поможет в просвещении.
По его мнению, прогулявшись по этой аллее, подростки решат поменять своих кумиров и начнут равняться на почетных граждан города и района.
Сразу после предложения провели заседание рабочей группы и определились с местом для нового места отдыха — около здания городской думы и администрации района на ул. Ремезова, 24. Планируется также провести публичный конкурс на архитектурную концепцию.
Ранее «Наш Город» рассказывал о том, что в 2023 году заложено более 2,6 млрд рублей на региональную госпрограмму «Развитие культуры». На эти деньги построят дома культуры, откроют новые библиотеки и отремонтируют старые.