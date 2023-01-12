Мэр Тобольска предложил бороться с тюремной субкультурой с помощью фото

«Определились с местом»: мэр Тобольска рассказал подробнее, где появится новая аллея

Максим Афанасьев считает, что молодежь стремится быть похожими на сомнительных знаменитостей. Идея создания аллеи почетных и заслуженных граждан возникла именно из-за этого. Так он планирует показать подросткам, на кого нужно равняться.

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