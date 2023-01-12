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Мэр Тобольска предложил бороться с тюремной субкультурой с помощью фото

Сегодня, 09:44
Фото: Телеграм-канал Максима Афанасьева

«Определились с местом»: мэр Тобольска рассказал подробнее, где появится новая аллея

Максим Афанасьев считает, что молодежь стремится быть похожими на сомнительных знаменитостей. Идея создания аллеи почетных и заслуженных граждан возникла именно из-за этого. Так он планирует показать подросткам, на кого нужно равняться.
«Молодежи ставят в укор то, что они стремятся быть похожими на личностей, которые в наших глазах являются сомнительными авторитетами. Эти знаменитости обычно не имеют отношения к труду и таланту. Критикуешь — предлагай, поэтому мы предложили создать аллею почетных и заслуженных граждан Тобольска и Тобольского района», — рассказал глава Тобольска Максим Афанасьев в своих соцсетях.

Идею новой аллеи предложили мэр вместе с главой района Леонидом Митрюшкиным. Афанасьев уверен, что сейчас в открытом доступе слишком мало информации о достойных земляках, а аллея поможет в просвещении.

По его мнению, прогулявшись по этой аллее, подростки решат поменять своих кумиров и начнут равняться на почетных граждан города и района.

Сразу после предложения провели заседание рабочей группы и определились с местом для нового места отдыха — около здания городской думы и администрации района на ул. Ремезова, 24. Планируется также провести публичный конкурс на архитектурную концепцию. 

В Тюменской области потратят на развитие культуры более 2,6 млрд рублей
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Ранее «Наш Город» рассказывал о том, что в 2023 году заложено более 2,6 млрд рублей на региональную госпрограмму «Развитие культуры». На эти деньги построят дома культуры, откроют новые библиотеки и отремонтируют старые. 

#Анна Доронина#Общество#Тобольск#Тюменская область#Благоустройство#Молодежь#Почетные граждане
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