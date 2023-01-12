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Массовое ДТП с участием экскаватора произошло на Тобольском тракте

Сегодня, 17:00
Фото: Авто Тюмень ДТП

На Тобольском тракте произошло массовое ДТП с участием экскаватора

На Тобольском тракте 12 января произошла массовая авария, сообщает подписчик паблика «Авто Тюмень — ДТП». Примерно в 50 километрах от Тюмени у села Дубровное столкнулись две легковые машины и экскаватор. На место инцидента прибыли сотрудники ГИБДД и две машины МЧС.

О пострадавших пока ничего неизвестно, но легковушки развернуло прямо на трассе. Одна из машин восстановлению не подлежит, ущерб от ДТП значительный.

«Жесть, одна вообще всмятку машина», — сообщил подписчик паблика «Авто Тюмень — ДТП».

Ранее «Наш город» сообщал, что сегодня на трассе Тюмень — Омск автомобиль «Тойота Витц» вылетела на встречку и столкнулась с КИА. В результате ДТП погибли мама и её 3-месячная дочка. Из видео стало понятно, что легковушка забуксовала на трассе из-за снега, женщина-водитель не справилась с управлением машины.

Появилось видео страшного ДТП на трассе Тюмень – Омск. Погибли мама и дочка
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#Александр Мязин#Общество#Происшествия#Деньги#Безопасность на дорогах#Жалобы#МЧС#Погода в Тюмени#ГИБДД#Водители#Дороги
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