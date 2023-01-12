Массовое ДТП с участием экскаватора произошло на Тобольском тракте

О пострадавших пока ничего неизвестно, но легковушки развернуло прямо на трассе. Одна из машин восстановлению не подлежит, ущерб от ДТП значительный.
«Жесть, одна вообще всмятку машина», — сообщил подписчик паблика «Авто Тюмень — ДТП».
Ранее «Наш город» сообщал, что сегодня на трассе Тюмень — Омск автомобиль «Тойота Витц» вылетела на встречку и столкнулась с КИА. В результате ДТП погибли мама и её 3-месячная дочка. Из видео стало понятно, что легковушка забуксовала на трассе из-за снега, женщина-водитель не справилась с управлением машины.