Массовое ДТП с участием экскаватора произошло на Тобольском тракте

Ранее «Наш город» сообщал, что сегодня на трассе Тюмень — Омск автомобиль «Тойота Витц» вылетела на встречку и столкнулась с КИА. В результате ДТП погибли мама и её 3-месячная дочка. Из видео стало понятно, что легковушка забуксовала на трассе из-за снега, женщина-водитель не справилась с управлением машины.