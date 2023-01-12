Главу поселения в Тюменской области оштрафовали на 100 тысяч за пожар в деревне

В результате ЧП погиб местный житель, полностью сгорели три жилых дома и хозяйственные постройки площадью 776 квадратных метров. Общая площадь территории, охваченной огнем, составила тысячу квадратных метров, размер нанесенного ущерба – порядка 3,2 миллионов рублей.
Судом установлено, что в период действия особого противопожарного режима глава Болдыревского сельского поселения не предприняла мер по обеспечению пожарной безопасности, не произвела своевременную уборку мусора, сухой растительности и покос травы вокруг деревни Берендеева, не организовала патрулирование, а также наблюдение в каждом населенном пункте Болдыревского сельского поселения.
В судебном заседании Елена Логинова вину свою признала. Суд, учитывая все обстоятельства дела, назначил Елене Логиновой наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области по фактам ландшафтных пожаров, произошедших весной прошлого года в деревнях Бачелино, Берендеево и Глубокое было заведено три уголовных дела.