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Главу поселения в Тюменской области оштрафовали на 100 тысяч за пожар в деревне

Сегодня, 06:18
Фото: nashgorod.ru

Главу тюменского села оштрафовали на 100 тыс за халатность во время природных пожаров

Главу Болдыревского сельского поселения Елену Логинову оштрафовали на 100 тысяч рублей за халатность. По вине чиновницы в апреле 2022 года в деревне Берендеево произошел крупный ландшафтный пожар.
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Суд

В результате ЧП погиб местный житель, полностью сгорели три жилых дома и хозяйственные постройки площадью 776 квадратных метров. Общая площадь территории, охваченной огнем, составила тысячу квадратных метров, размер нанесенного ущерба – порядка 3,2 миллионов рублей.  

Судом установлено, что в период действия особого противопожарного режима глава Болдыревского сельского поселения не предприняла мер по обеспечению пожарной безопасности, не произвела своевременную уборку мусора, сухой растительности и покос травы вокруг деревни Берендеева, не организовала патрулирование, а также наблюдение в каждом населенном пункте Болдыревского сельского поселения.

В судебном заседании Елена Логинова вину свою признала. Суд, учитывая все обстоятельства дела, назначил Елене Логиновой наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области по фактам ландшафтных пожаров, произошедших весной прошлого года в деревнях Бачелино, Берендеево и Глубокое было заведено три уголовных дела.

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#Валентина Бурнашева#Пожар#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Суд#Наказание#Штраф#Тюменская область#Абатский район
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