Главу поселения в Тюменской области оштрафовали на 100 тысяч за пожар в деревне

Судом установлено, что в период действия особого противопожарного режима глава Болдыревского сельского поселения не предприняла мер по обеспечению пожарной безопасности, не произвела своевременную уборку мусора, сухой растительности и покос травы вокруг деревни Берендеева, не организовала патрулирование, а также наблюдение в каждом населенном пункте Болдыревского сельского поселения.