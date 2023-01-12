Экс-главу управы в Тюмени, обвиняемого во взятке в 2 млн рублей, оставили под арестом

Сухомяткина обвиняют во взяточничестве в крупном размере. По версии следствия, с ноября 2021 года по июня 2022 года он, находясь в должности руководителя управы, получил от директора компании «Перестрой-КА» взятку в размере двух миллионов рублей в виде стройматериалов за содействие при заключении контракта с МКУ «Служба заказчика по благоустройству Восточного административного округа Тюмени».