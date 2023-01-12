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Экс-главу управы в Тюмени, обвиняемого во взятке в 2 млн рублей, оставили под арестом

Сегодня, 03:23
Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

В Тюмени экс-руководителя управы оставили под домашним арестом

Бывший руководитель управы Калининского АО Тюмени Александр Сухомяткин останется под домашним арестом до 14 февраля 2023 года. Меру пресечения экс-чиновнику продлил Ленинский районный суд.
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Суд

Сухомяткина обвиняют во взяточничестве в крупном размере. По версии следствия, с ноября 2021 года по июня 2022 года он, находясь в должности руководителя управы, получил от директора компании «Перестрой-КА» взятку в размере двух миллионов рублей в виде стройматериалов за содействие при заключении контракта с МКУ «Служба заказчика по благоустройству Восточного административного округа Тюмени».

Под арестом Александр Сухомяткин находится с сентября 2022 года.

В 2007 году он трудился в должности заместителя руководителя управы Калининского округа. С 2017 года работал руководителем управы Восточного округа. В июне 2022 года был назначен главой управы Калининского округа.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области экс-заместителя начальника отдела по борьбе с организованной преступностью УУР УМВД России по Тюменской области и двух адвокатов обвиняют в коррупции.

В Тюменской области сотрудника полиции обвиняют в коррупции
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Взятки#Коррупция#Управа Калининского округа#Суд#Тюменская область
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