Экс-главу управы в Тюмени, обвиняемого во взятке в 2 млн рублей, оставили под арестом

Сухомяткина обвиняют во взяточничестве в крупном размере. По версии следствия, с ноября 2021 года по июня 2022 года он, находясь в должности руководителя управы, получил от директора компании «Перестрой-КА» взятку в размере двух миллионов рублей в виде стройматериалов за содействие при заключении контракта с МКУ «Служба заказчика по благоустройству Восточного административного округа Тюмени».
Под арестом Александр Сухомяткин находится с сентября 2022 года.
В 2007 году он трудился в должности заместителя руководителя управы Калининского округа. С 2017 года работал руководителем управы Восточного округа. В июне 2022 года был назначен главой управы Калининского округа.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области экс-заместителя начальника отдела по борьбе с организованной преступностью УУР УМВД России по Тюменской области и двух адвокатов обвиняют в коррупции.