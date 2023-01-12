«Единая Россия» отказала тюменской пенсионерке в новом жилье. Подробности дела

«Мы обратились в администрацию президента, в „Единую Россию“. Меня возмутило такое поведение властей в отношении престарелого одинокого малоимущего человека. Но нам прислали отписку», — говорит Кружинов.
«В силу части 3 статьи 17 Конституции Российской Федерации осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц, в связи с чем, Иванченко Л.И, может быть обеспечена жилым помещением в порядке очереди исходя из времени принятия на учет», — ответили в партии.
Однако в этой очереди она может стоять еще десяток лет, а женщине сейчас уже 76.
Дом, в котором Любовь была прописана, сгорел. А приватизировать помещение, которое она собственноручно благоустроила и перевела в жилое — ей не позволил департамент имущественных отношений.
27 лет она уже проживает на улице Седова, в доме № 66. Здесь ее знают все соседи, так как в 90-х она работала в управляющей компании на должности дворника.
В доме было оборудовано специальное помещение для сотрудницы, где хранился инвентарь и можно было переодеться. Но позже было решено, что оно будет предоставляться работнице и для проживания.
«Решение об этом было принято на общедомовом собрании. Впоследствии управляющая компания ликвидировалась, а Любовь Иванченко осталась проживать в данном помещении. Следует отметить, что оно в то время считалось нежилым», — рассказывает Михаил Кружинов, представлявший пенсионерку в суде.
Получив от жителей дома разрешение на проживание, женщина благоустроила это помещение — провела электричество, водопровод, водоотведение и прочие инженерные сети.
Но приватизировать помещение пенсионерки не позволили. Более того, после обращения в департамент имущественных отношений, ее захотели оттуда выселить.
Позже, по решению Центрального районного суда по иску Департамента, Иванченко лишилась дома.
В «Единой России» сослались на постановление суда, который «удовлетворил исковые требования департамента имущественных отношений Администрации города Тюмени об устранении препятствий в пользовании и распоряжении указанным жилым помещением, путем выселения Иванченко Л.И. без предоставления другого жилого помещения».
Письмо президенту было последней надеждой Любови Иванченко и Михаила Кружинова. Они надеялись, что президент или депутат «Единой России» возьмутся за дело женщины, которая десятки лет заботилась о чистоте дома, в одном из помещений которого она живет уже 27 лет.
Юрист, защищающий интересы Любови, предполагает, что Департамент воспользовался тем, что пенсионерка благоустроила жилье и документально оформила его, как жилое. Теперь они могут им свободно распоряжаться.
Любовь, на пороге которой регулярно появляются судебные приставы, выгоняющие ее из дома, пока не освободила квартиру. Она также рассчитывала на то, что партия и президент окажут ей помощь.
Но случаем Любови Иванченко заинтересовались соцслужбы. Они выделяют пенсионерке материальную помощь. Но по жилью вопрос все еще не решился.
«В лучшем случае, ее определят в дом престарелых. Но и для этого еще нужно постараться», — говорит Михаил Кружинов.