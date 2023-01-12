«Единая Россия» отказала тюменской пенсионерке в новом жилье. Подробности дела

Получив от жителей дома разрешение на проживание, женщина благоустроила это помещение — провела электричество, водопровод, водоотведение и прочие инженерные сети.

Но приватизировать помещение пенсионерки не позволили. Более того, после обращения в департамент имущественных отношений, ее захотели оттуда выселить.

Позже, по решению Центрального районного суда по иску Департамента, Иванченко лишилась дома.

Но покинуть помещение она не могла — идти некуда, снимать жилье не позволяет пенсия.