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Детские лекарства и некоторые антибиотики пропали из аптек в Тюмени

Сегодня, 12:58
Фото: 1MI

В Тюмени из аптек пропали детские лекарства и некоторые антибиотики

В Тюмени пропали некоторые детские лекарства. По данным видеосюжета «Тюменского времени», детские сиропы «Нурофен» и «Панадол», «Гексорал», лекарства от диабета и некоторые антибиотики сейчас сложно найти в местных аптеках.

Усложнилась логистика доставки лекарств, санкции на лекарства не распространялись. Больше всего проблем из-за недостатка препаратов снижающих температуру, тюменцы советуют смотреть аналоги.

«Попробуйте Ибуклин детский. Он в таблетках они со вкусом клубники. Если ребёнок совсем маленький, можно развести водой. Очень хорошо снижают температуру», — сообщила подписчица паблика «Тюменское время».

Эксперты ожидают, что логистика наладится в ближайшее время.

Ранее «Наш город» сообщал, что в середине декабря в аптеках Тюмени из-за ОРВИ возник дефицит детского жаропонижающего средства.

В Тюмени дефицит противовирусных препаратов и их аналогов
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Погода#Лекарства#Аптеки#Экономика#Деньги#Жалобы
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