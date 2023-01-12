Детские лекарства и некоторые антибиотики пропали из аптек в Тюмени

В Тюмени из аптек пропали детские лекарства и некоторые антибиотики

В Тюмени пропали некоторые детские лекарства. По данным видеосюжета «Тюменского времени», детские сиропы «Нурофен» и «Панадол», «Гексорал», лекарства от диабета и некоторые антибиотики сейчас сложно найти в местных аптеках.