Детские лекарства и некоторые антибиотики пропали из аптек в Тюмени

Усложнилась логистика доставки лекарств, санкции на лекарства не распространялись. Больше всего проблем из-за недостатка препаратов снижающих температуру, тюменцы советуют смотреть аналоги.
«Попробуйте Ибуклин детский. Он в таблетках они со вкусом клубники. Если ребёнок совсем маленький, можно развести водой. Очень хорошо снижают температуру», — сообщила подписчица паблика «Тюменское время».
Эксперты ожидают, что логистика наладится в ближайшее время.
Ранее «Наш город» сообщал, что в середине декабря в аптеках Тюмени из-за ОРВИ возник дефицит детского жаропонижающего средства.