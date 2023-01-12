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Denzel оказался в топе вовлеченности в "Одноклассниках"

Сегодня, 09:19
Фото: Denzel
Рейтинг брендов по вовлеченности подписчиков в социальной сети «Одноклассники» в 2022 году был составлен телеграм-каналом New Media.

Сообщество маркетплейса «СберМегаМаркет» с показателем 20,36% возглавило рейтинг, аккаунт в «Одноклассниках» был создан еще в 2017 году. Об этом сообщает newsnn.ru.

Сообщество бренда инструмента и силового оборудования Denzel появилось в соцсети в марте прошлого года. За 9 месяцев ему удалось привлечь 13,62% от общей аудитории на площадку «Одноклассников» и занять второе место в рейтинге вовлеченности. Данные предоставлены сервисом аналитики соцсетей JagaJam.

«Мы приняли решение, что Denzel должен быть представлен во всех российских социальных сетях. Для нас важно, чтобы аудитория получала экспертный контент: статьи, видеообзоры про садовую технику, автомобильное, моечное, сварочное оборудование, пневмо- и электроинструмент. Также важно закрывать потребности и интересы аудитории и мы их закрываем полностью как экспертным, так и развлекательным контентом. Наполнение сообщества разнообразными и полезными материалами привлекает новых активных подписчиков. На 2023 год площадка анонсировала масштабные изменения, очень их ждем и надеемся, что комьюнити бренда Denzel будет расширяться», – сообщил Артем Козлов, глава департамента интернет-маркетинга компании “Мир инструмента”.

В топ-10 по вовлеченности пользователей вошли и сообщества федеральных сетей «Магнит Косметик» - 6,68% и «Л’Этуаль» - 5,04%, а также маркетплейса OZON с показателем 1,59%.

По итогам 2022 года «Одноклассники» стали одной из площадок, куда перешли многие российские блогеры и бренды после запрета ряда социальных сетей. Данная площадка удобна для коммуникации с аудиторией, и она продолжает развиваться. Поэтому число групп авторов и медиа на площадке продолжает расти, за прошлый год оно выросло более чем на 60 тысяч, суммарный охват увеличился на 55%.

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