«Чебурашка» собрал в Тюменской области 43 млн кассовых сборов

Кассовые сборы «Чебурашки» в Тюменской области составили более 43 миллионов рублей

43,8 миллионов рублей составили кассовые сборы фильма «Чебурашка» в Тюменской области. Семейную комедию посмотрели в кинотеатрах около 144 тысяч раз. Такие данные указаны в статистике, опубликованной на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в к

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