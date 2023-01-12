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«Чебурашка» собрал в Тюменской области 43 млн кассовых сборов

Сегодня, 08:42
Фото: kinopoisk.ru

Кассовые сборы «Чебурашки» в Тюменской области составили более 43 миллионов рублей

43,8 миллионов рублей составили кассовые сборы фильма «Чебурашка» в Тюменской области. Семейную комедию посмотрели в кинотеатрах около 144 тысяч раз. Такие данные указаны в статистике, опубликованной на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в к
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Тюмень

В целом по России фильм собрал более 3,28 миллиардов рублей за период с 1 по 12 января. «Чебурашка» стал самым кассовым российским фильмом и уже опередил по сборам считавшуюся ранее самой кассовой российской картину «Холоп».

«Чебурашка» — работа режиссера Дмитрия Дьяченко, в чьей фильмографии другие российские хиты — «О чем говорят мужчины» и «День радио». Фильм рассказывает о приключениях Чебурашки в современном мире. Герой книги Эдуарда Успенского попадает к двум друзьям (их играют Сергей Гармаш и Федор Добронравов) и меняет их жизнь.

По словам режиссера комедии, «Чебурашка» получит продолжение. О сроках выхода второй части пока не сообщается.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени накануне Нового года в кинотеатрах начали показ второй части блокбастера «Аватар». Фильм можно посмотреть в кинотеатрах «Азбука кино», «Атмос Синема», «Премьер» и «Киномакс».

В Тюмени начались показы «Аватара 2»
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Новый год 2023#Фильм#Кинотеатры
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