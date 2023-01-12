«Чебурашка» собрал в Тюменской области 43 млн кассовых сборов

В целом по России фильм собрал более 3,28 миллиардов рублей за период с 1 по 12 января. «Чебурашка» стал самым кассовым российским фильмом и уже опередил по сборам считавшуюся ранее самой кассовой российской картину «Холоп».
«Чебурашка» — работа режиссера Дмитрия Дьяченко, в чьей фильмографии другие российские хиты — «О чем говорят мужчины» и «День радио». Фильм рассказывает о приключениях Чебурашки в современном мире. Герой книги Эдуарда Успенского попадает к двум друзьям (их играют Сергей Гармаш и Федор Добронравов) и меняет их жизнь.
По словам режиссера комедии, «Чебурашка» получит продолжение. О сроках выхода второй части пока не сообщается.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени накануне Нового года в кинотеатрах начали показ второй части блокбастера «Аватар». Фильм можно посмотреть в кинотеатрах «Азбука кино», «Атмос Синема», «Премьер» и «Киномакс».