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Александр Моор поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником

Сегодня, 05:32
Фото: 1MI

Губернатор Тюменской области поздравил работников прокуратуры с праздником

Сегодня, 12 января, в России отмечают День работников прокуратуры РФ. Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил тюменских прокуроров с этим праздником.
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Тюмень
«Правительство Тюменской области и органы прокуратуры активно взаимодействуют, чтобы совершенствовать региональное законодательство, иные правовые акты, а также решать другие проблемы. В нынешних условиях сотрудники ведомства несут ответственность еще и за сохранение правопорядка и соблюдение закона», — поздравил Александр Моор на сайте правительства региона.

Губернатор подчеркнул, что прокуратура следит за соблюдением прав и свобод горожан, которые даны им Конституцией РФ — с такой ответственной задачей справятся только профессионалы.

Глава региона уверен, что одни из главных качеств для работника прокуратуры — чувство долга, принципиальность, непримиримость к нарушениям. А благодаря эффективной работе получается изменить качество жизни тюменцев к лучшему.

«Выражаю признательность и ветеранам прокуратуры, которые продолжают укреплять правопорядок и законность рядом с молодыми коллегами. Желаю всем работникам ведомства счастья, здоровья и успехов в служении Родине и закону», — подытожил губернатор. 
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#Анна Доронина#Общество#Тюмень#Тюменская область#Прокуратура#Профессии#Александр Моор
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