Александр Моор поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником

«Правительство Тюменской области и органы прокуратуры активно взаимодействуют, чтобы совершенствовать региональное законодательство, иные правовые акты, а также решать другие проблемы. В нынешних условиях сотрудники ведомства несут ответственность еще и за сохранение правопорядка и соблюдение закона», — поздравил Александр Моор на сайте правительства региона.
Губернатор подчеркнул, что прокуратура следит за соблюдением прав и свобод горожан, которые даны им Конституцией РФ — с такой ответственной задачей справятся только профессионалы.
Глава региона уверен, что одни из главных качеств для работника прокуратуры — чувство долга, принципиальность, непримиримость к нарушениям. А благодаря эффективной работе получается изменить качество жизни тюменцев к лучшему.
«Выражаю признательность и ветеранам прокуратуры, которые продолжают укреплять правопорядок и законность рядом с молодыми коллегами. Желаю всем работникам ведомства счастья, здоровья и успехов в служении Родине и закону», — подытожил губернатор.
Ранее «Наш Город» напомнил, что православные верующие в 2023 году отметят праздник Крещения 19 января. В Тюменской области к этому дню обустроят 59 купелей. Традиционно они появятся на реке Тура, на озерах Липовое и Андреевское, а также в центре закаливания и плавания «АквАйСпорт».