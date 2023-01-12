Александр Моор поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником

Ранее «Наш Город» напомнил, что православные верующие в 2023 году отметят праздник Крещения 19 января. В Тюменской области к этому дню обустроят 59 купелей. Традиционно они появятся на реке Тура, на озерах Липовое и Андреевское, а также в центре закаливания и плавания «АквАйСпорт».