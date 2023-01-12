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9 тысяч тонн мусора выбросили жители Тюменской области в праздничные дни

Сегодня, 10:02
Фото: ООО «Тюменское экологическое объединение»
В новогодние праздники, с 31 декабря по 8 января, транспортировщики вывезли из населенных пунктов области более 9 тысяч тонн коммунальных отходов.
Сюжет
Тюмень

Это немного меньше, чем в те же даты в прошлом году — тогда на мусоросортировочные заводы в Тюмени, Тобольске и Ишиме поступило около 10 тысяч тонн отходов. Таким образом, начиная с 2019 года, когда в Тюменской области стартовала экологическая реформа, прошедший 2022 год пока остаётся лидером по объёмам образования ТКО в длительные зимние каникулы.

В этот Новый год почти во всех муниципалитетах Тюменской области больше всего мусора выброшено в преддверии праздника — на 31 декабря пришлись пиковые значения поступающих объёмов на тюменский, тобольский и ишимский МСЗ. Исключением стала мусороперегрузочная станция, куда доставляют отходы из Ялуторовска, Заводоуковского городского округа, Ялуторовского, Упоровского, Омутинского и Юргинского муниципальных районов. В этих муниципальных образованиях местные жители предпочли посвятить уборке 3 января. Менее загруженными днями стали: 8 января для тюменского и ишимского заводов, 2 января для МСЗ в Тобольске, 7 января — для ялуторовской станции.

Абсолютным лидером по количеству принятых с 31 декабря по 8 января коммунальных отходов стал мусоросортировочный завод в Тюмени — здесь обработали почти 7 тысяч тонн. МСЗ в Тобольске и Ишиме за праздничную неделю приняли примерно по 850 тонн ТКО.

Что касается морфологического состава содержимого новогодней мусорной корзины, то традиционно в контейнерах преобладали упаковочные материалы — это бумага, картон и стеклянная тара. 

#Анна Доронина#Тюмень#ООО "ТЭО"
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