9 тысяч тонн мусора выбросили жители Тюменской области в праздничные дни

Это немного меньше, чем в те же даты в прошлом году — тогда на мусоросортировочные заводы в Тюмени, Тобольске и Ишиме поступило около 10 тысяч тонн отходов. Таким образом, начиная с 2019 года, когда в Тюменской области стартовала экологическая реформа, прошедший 2022 год пока остаётся лидером по объёмам образования ТКО в длительные зимние каникулы.
В этот Новый год почти во всех муниципалитетах Тюменской области больше всего мусора выброшено в преддверии праздника — на 31 декабря пришлись пиковые значения поступающих объёмов на тюменский, тобольский и ишимский МСЗ. Исключением стала мусороперегрузочная станция, куда доставляют отходы из Ялуторовска, Заводоуковского городского округа, Ялуторовского, Упоровского, Омутинского и Юргинского муниципальных районов. В этих муниципальных образованиях местные жители предпочли посвятить уборке 3 января. Менее загруженными днями стали: 8 января для тюменского и ишимского заводов, 2 января для МСЗ в Тобольске, 7 января — для ялуторовской станции.
Абсолютным лидером по количеству принятых с 31 декабря по 8 января коммунальных отходов стал мусоросортировочный завод в Тюмени — здесь обработали почти 7 тысяч тонн. МСЗ в Тобольске и Ишиме за праздничную неделю приняли примерно по 850 тонн ТКО.
Что касается морфологического состава содержимого новогодней мусорной корзины, то традиционно в контейнерах преобладали упаковочные материалы — это бумага, картон и стеклянная тара.