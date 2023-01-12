9 тысяч тонн мусора выбросили жители Тюменской области в праздничные дни

Это немного меньше, чем в те же даты в прошлом году — тогда на мусоросортировочные заводы в Тюмени, Тобольске и Ишиме поступило около 10 тысяч тонн отходов. Таким образом, начиная с 2019 года, когда в Тюменской области стартовала экологическая реформа, прошедший 2022 год пока остаётся лидером по объёмам образования ТКО в длительные зимние каникулы.