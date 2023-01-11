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Жоау Феликс стал игроком "Челси"

Сегодня, 18:41
Португалец будет защищать цвета лондонского клуба до конца сезона.

Как сообщает "Советский спорт" со ссылкой на пресс-службу клуба АПЛ, опция выкупа Жоау Феликса у "Атлетико" не прописана в договоре с "Челси". Футболист перешел в английскую команду на правах аренды.

 

Ранее стало известно, что нападающий прошел медосмотр на базе "Челси". Лондонский клуб, по информации СМИ, заплатил "Атлетико" за аренду Феликса одиннадцать миллионов евро. Стоимость португальца оценивается в 50 миллионов.

 

Жоау играл на минувшем чемпионате мира, но смог отличиться лишь однажды. Он поразил ворота Ганы (2:1). Сборная Португалии вылетела с турнира на стадии четвертьфинала.

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