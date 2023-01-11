Житель Тюмени лишился Toyota из-за пьянства

Суд назначил автовладельцу наказание в виде обязательных работ сроком на 200 часов, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года, а также конфисковал и обратил в собственность государства принадлежащий ему автомобиль.