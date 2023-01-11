Житель Тюмени лишился Toyota из-за пьянства

Установлено, что 42-летний тюменец, будучи уже лишенным прав в июне 2022 года за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, вновь сел нетрезвым за руль в ноябре. Пьяного водителя остановили сотрудник ГИБДД.
Суд назначил автовладельцу наказание в виде обязательных работ сроком на 200 часов, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года, а также конфисковал и обратил в собственность государства принадлежащий ему автомобиль.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне на автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск инспекторы ДПС задержали нетрезвого водителя ГАЗели, везшего из Тюмени в Сургут несколько тонн замороженного мяса птицы.