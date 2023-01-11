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Житель Тюмени лишился Toyota из-за пьянства

Сегодня, 08:11
Фото: 1MI

У тюменца отобрали иномарку из-за пьянства

У жителя Тюмени конфисковали автомобиль Toyota Carina и лишили водительских прав на два года за пьяное вождение. Такое решение вынес Калининский районный суд города.
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Тюмень

Установлено, что 42-летний тюменец, будучи уже лишенным прав в июне 2022 года за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, вновь сел нетрезвым за руль в ноябре. Пьяного водителя остановили сотрудник ГИБДД.

Суд назначил автовладельцу наказание в виде обязательных работ сроком на 200 часов, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года, а также конфисковал и обратил в собственность государства принадлежащий ему автомобиль.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне на автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск инспекторы ДПС задержали нетрезвого водителя ГАЗели, везшего из Тюмени в Сургут несколько тонн замороженного мяса птицы.

По вине пьяных водителей в Тюменской области погибли более 30 человек
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Наказание#Суд#Автомобили#Общество#Новости тюмени#Происшествия#ГИБДД#Водители#Безопасность на дорогах#Нетрезвые водители
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