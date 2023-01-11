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В тюменском селе из-за непотушенной сигареты сгорел дом. Погиб мужчина

Сегодня, 06:49
Фото: МЧС

В Тюменской области из-за непотушенной сигареты произошел пожар, погиб человек

В тюменском селе во время пожара погиб мужчина. ЧП произошло сегодня в 2:30 ночи в частном жилом доме в селе Викулово.
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Тюмень

Тело селянина пожарные обнаружили во время тушения огня. Медицинские работники констатировали смерть тюменца. Общая площадь пожара составила восемнадцать квадратных метров. К ликвидации огня были привлечены две единицы техники и пять человек личного состава МЧС.

По предварительным данным, причиной возникновения огня стала непотушенная сигарета.

Ранее «Наш Город» писал, что в понедельник вечером в селе Уктус Бердюжского района во время пожара в квартире одноэтажного деревянного дома погибли пенсионеры — супружеская пара.

В тюменском селе во время пожара погибли пожилые супруги
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Пожар#МЧС#Гибель на пожаре#Тюменская область
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