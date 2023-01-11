В тюменском селе из-за непотушенной сигареты сгорел дом. Погиб мужчина

Тело селянина пожарные обнаружили во время тушения огня. Медицинские работники констатировали смерть тюменца. Общая площадь пожара составила восемнадцать квадратных метров. К ликвидации огня были привлечены две единицы техники и пять человек личного состава МЧС.
По предварительным данным, причиной возникновения огня стала непотушенная сигарета.
Ранее «Наш Город» писал, что в понедельник вечером в селе Уктус Бердюжского района во время пожара в квартире одноэтажного деревянного дома погибли пенсионеры — супружеская пара.