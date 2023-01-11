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В Тюмени закрывается магазин брендовой одежды

Сегодня, 07:53
Фото: 1MI

Уральский бренд Siammsiamm заявил о закрытии магазинов в Тюмени

В Тюмени закрывается магазин дизайнерской одежды Siammsiamm. Об этом сообщила основательница бренда, дизайнер Лада Томилова в социальных сетях.
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Тюмень

По ее словам, решение о закрытии бутиков она обдумывала в течение года — торговые точки по продаже брендовых вещей работали на протяжении десяти лет в Тюмени, Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге и Самаре.

Лада Томилова подчеркнула, что закрытие магазинов в российских городах будет проходить в течение нескольких месяцев.

«Мы не закроемся за один месяц. Не уверена, что даже за два. В ближайшее время мы анонсируем по всем каналам большую распродажу онлайн и офлайн», — сообщила Лада Томилова.

Siammsiamm был основан в 2011 году в Екатеринбурге. Помимо магазинов, продажи брендовых вещей велись через интернет. В совокупности общий штат компании составлял от 50 до 60 человек, не считая компаний на аутсорсинге, которые занимались массовым пошивом. В Тюмени торговая точка располагаюсь в центре города 0 на улице Володарского.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне Нового года в тюменском ТРЦ «Галерея Вояж» после более чем полугодового простоя начал работать магазин одежды «Mango». До этого он был с 4 марта 2022 года его работа была приостановлена.

Брендовый магазин одежды Mango снова открылся в тюменском ТРЦ «Галерея Вояж»
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Тюменская область#Общество#Новости тюмени#Экономика#Магазины#Бренды#Одежда
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