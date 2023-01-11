В Тюмени закрывается магазин брендовой одежды

По ее словам, решение о закрытии бутиков она обдумывала в течение года — торговые точки по продаже брендовых вещей работали на протяжении десяти лет в Тюмени, Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге и Самаре.
Лада Томилова подчеркнула, что закрытие магазинов в российских городах будет проходить в течение нескольких месяцев.
«Мы не закроемся за один месяц. Не уверена, что даже за два. В ближайшее время мы анонсируем по всем каналам большую распродажу онлайн и офлайн», — сообщила Лада Томилова.
Siammsiamm был основан в 2011 году в Екатеринбурге. Помимо магазинов, продажи брендовых вещей велись через интернет. В совокупности общий штат компании составлял от 50 до 60 человек, не считая компаний на аутсорсинге, которые занимались массовым пошивом. В Тюмени торговая точка располагаюсь в центре города 0 на улице Володарского.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне Нового года в тюменском ТРЦ «Галерея Вояж» после более чем полугодового простоя начал работать магазин одежды «Mango». До этого он был с 4 марта 2022 года его работа была приостановлена.