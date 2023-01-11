В Тюмени закрывается магазин брендовой одежды

Siammsiamm был основан в 2011 году в Екатеринбурге. Помимо магазинов, продажи брендовых вещей велись через интернет. В совокупности общий штат компании составлял от 50 до 60 человек, не считая компаний на аутсорсинге, которые занимались массовым пошивом. В Тюмени торговая точка располагаюсь в центре города 0 на улице Володарского.