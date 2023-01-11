В Тюмени за новогодние каникулы уровень заболеваемости гриппом сократился на 44%

Ранее «Наш Город» писал, что власти продлили до 1 февраля 2023 года режим повышенной готовности из-за COVID-19. За минувшие сутки в регионе было зарегистрировано 55 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За сутки было проведено более 2 тысяч лабораторных исследований.