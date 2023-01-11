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В Тюмени за новогодние каникулы уровень заболеваемости гриппом сократился на 44%

Сегодня, 05:09
Фото: 1MI

Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Тюменской области снизился на 44% за неделю

Тюменцы стали реже болеть ОРВИ и гриппом. За первую неделю января показатель заболеваемости в регионе сократился по сравнению с показателями последней декабрьской недели на 43,8%.
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Тюмень

По данным управления Роспотребнадзора по Тюменской области, на данный момент он составляется на 100 тысяч населения 12,7.

Ранее «Наш Город» писал, что власти продлили до 1 февраля 2023 года режим повышенной готовности из-за COVID-19. За минувшие сутки в регионе было зарегистрировано 55 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За сутки было проведено более 2 тысяч лабораторных исследований.

Продолжается вакцинация населения. На сегодняшний день полный курс вакцинации против COVID-19 прошли более 1 миллиона 178 тысяч жителей Тюменской области.

В Тюменской области до февраля продлен режим повышенной готовности
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#ОРВИ#Грипп#Болезнь#Роспотребнадзор#Тюмень#Тюменская область
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