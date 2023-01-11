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В Тюмени открылась выставка памяти Сергея Корепанова

Сегодня, 12:29
Фото: Тюменская городская Дума
Экспозиция «Дорога длиною в жизнь» расположилась в здании Тюменской областной Думы и приурочена к 75-летию политика. Сергей Евгеньевич Корепанов почти четверть века возглавлял региональный парламент и скоропостижно скончался в июне 2022 года.
Сюжет
Тюмень

Депутат Государственной Думы РФ Иван Квитка отметил значительный вклад Сергея Корепанова в становлении регионального законодательства и политической культуры в Тюменской области. Он поделился воспоминаниями о совместной работе и назвал Сергея Евгеньевича мудрым наставником.

«В 2004 году был подписан договор между органами государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа. Все, что было тогда подписано, соблюдается до сих пор, и в этом — огромная заслуга Сергея Евгеньевича Корепанова», — считает Иван Квитка.

Председатель Тюменской городской Думы Евгений Заболотный отметил, что выставка получила символичное название «Дорога длиною в жизнь».

«У каждого из нас своя дорога в жизни. У Сергея Евгеньевича Корепанова она была широкая, наполненная содержанием и связанная с историей страны. Его путь не был гладким, порой был непростым  и ухабистым, но в любых ситуациях он прошел по нему с гордо поднятой головой, с заботой о жителях, с думой о будущем, в которое он был устремлен. Получилось, что  2023 год мы встретили без Сергея Евгеньевича и 6 января отметили его 75-летие. Но у каждого человека есть дорога после смерти. Она — в памяти живущих. У кого-то дорога длиннее, она сохраняется в сердцах многих людей и даже поколений.  В наших силах сохранить память о Сергее Корепанове, его работе на благо Ямала, Югры и Тюменской области на долгие годы. Это был человек достойный подражания и того, чтобы на его примере воспитывались наши дети, внуки и правнуки», — поделился Евгений Заболотный.

Представленные на выставке награды наглядно свидетельствуют о Корепанове как о незаурядном российском государственном и политическом деятеле. Среди них, по воспоминаниям близких Сергея Корепанова, он особо выделял звание «Почётный гражданин Ямало-Ненецкого автономного округа».

#Анна Доронина#Общество#Тюмень#Тюменская область#Гордума
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