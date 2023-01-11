В Тюмени открылась выставка памяти Сергея Корепанова

Экспозиция «Дорога длиною в жизнь» расположилась в здании Тюменской областной Думы и приурочена к 75-летию политика. Сергей Евгеньевич Корепанов почти четверть века возглавлял региональный парламент и скоропостижно скончался в июне 2022 года.

Сюжет Тюмень