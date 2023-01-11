В Тюмени открылась выставка памяти Сергея Корепанова

Депутат Государственной Думы РФ Иван Квитка отметил значительный вклад Сергея Корепанова в становлении регионального законодательства и политической культуры в Тюменской области. Он поделился воспоминаниями о совместной работе и назвал Сергея Евгеньевича мудрым наставником.
«В 2004 году был подписан договор между органами государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа. Все, что было тогда подписано, соблюдается до сих пор, и в этом — огромная заслуга Сергея Евгеньевича Корепанова», — считает Иван Квитка.
Председатель Тюменской городской Думы Евгений Заболотный отметил, что выставка получила символичное название «Дорога длиною в жизнь».
«У каждого из нас своя дорога в жизни. У Сергея Евгеньевича Корепанова она была широкая, наполненная содержанием и связанная с историей страны. Его путь не был гладким, порой был непростым и ухабистым, но в любых ситуациях он прошел по нему с гордо поднятой головой, с заботой о жителях, с думой о будущем, в которое он был устремлен. Получилось, что 2023 год мы встретили без Сергея Евгеньевича и 6 января отметили его 75-летие. Но у каждого человека есть дорога после смерти. Она — в памяти живущих. У кого-то дорога длиннее, она сохраняется в сердцах многих людей и даже поколений. В наших силах сохранить память о Сергее Корепанове, его работе на благо Ямала, Югры и Тюменской области на долгие годы. Это был человек достойный подражания и того, чтобы на его примере воспитывались наши дети, внуки и правнуки», — поделился Евгений Заболотный.
Представленные на выставке награды наглядно свидетельствуют о Корепанове как о незаурядном российском государственном и политическом деятеле. Среди них, по воспоминаниям близких Сергея Корепанова, он особо выделял звание «Почётный гражданин Ямало-Ненецкого автономного округа».