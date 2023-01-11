В РФ начнет функционировать Центр компетенций в области халяльной продукции и услуг

Как сообщают newsnn.ru, в центре будут работать над составлением полного списка отечественных национальных стандартов халяль с учетом гармонизации с международными стандартами, а также над снижением расходов производителей на сертификацию благодаря признанию российских национальных сертификатов в мировом сообществе. Эксперты нового учреждения будут вести стандартизацию, сертификацию, отслеживание качества всей выпускаемой продукции, а также заниматься продвижением отечественной продукции, прошедшей сертификацию, как в России, так и за рубежом.
Советник главы государства Антон Кобяков озвучил мнение, что партнерская деятельность Росконгресса и Роскачества в указанном направлении даст возможность организовать на ПМЭФ-2023 презентацию высококачественной отечественной халяльной продукции, решить ряд актуальных проблем в экономической сфере, определив способы продвижения таких товаров. Кроме того, целью станет и налаживание партнерских связей между Россией и другими государствами, а также международными организациями исламского мира.
На сегодняшний день объемы продаж халяльных продуктов во всем мире достигают отметки в два триллиона долларов в год. Это динамично развивающийся сектор, темпы роста которого в последнее время составляют не менее 5% в год. При этом можно рассчитывать на то, что на фоне роста мусульманского населения в мире доля халяльной продукции к 2025 году составит до 20% от всего объема производимого в мире продовольствия.
Максим Протасов, возглавляющий АНО «Российская система качества» (Роскачество), рассказал, что у России за прошедшие три года получилось увеличить экспорт продукции, которая подходит под стандарты халяль, вдвое. И в ближайшем будущем государство намерено работать не только на экспорт в страны Ближнего Востока. Так, через год поставки халяльной продукции из РФ в арабские страны будут достигать примерно 400 миллионов долларов, а к 2030 году — поднимутся до 700 миллионов долларов. Работа национального центра компетенций позволит завоевать доверие к халяльной продукции у российских и международных потребителей.
Совместная деятельность Роскачества и Фонда Росконгресс позволит добиться благоприятных условий для усиления развития темы «халяль». Эксперты создадут в стране методологию производства халяльной пищевой продукции и доведут ее до уровней контроля безопасности и качества, принятых в основных секторах пищевой промышленности.