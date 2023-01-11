В РФ начнет функционировать Центр компетенций в области халяльной продукции и услуг

На сегодняшний день объемы продаж халяльных продуктов во всем мире достигают отметки в два триллиона долларов в год. Это динамично развивающийся сектор, темпы роста которого в последнее время составляют не менее 5% в год. При этом можно рассчитывать на то, что на фоне роста мусульманского населения в мире доля халяльной продукции к 2025 году составит до 20% от всего объема производимого в мире продовольствия.