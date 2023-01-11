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В детской поликлинике Тюмени очень холодно, а линолеум весь в заплатках

Сегодня, 10:36
Фото: Скрин ЧС Тюмень

В тюменской детской поликлинике очень холодно, линолеум в заплатках

В тюменской детской поликлинике №12 линолеум в коридорах весь в заплатках, сообщают подписчики паблика «ЧС Тюмень». Более того, в некоторых кабинетах довольно холодно, обогреватели не помогают.
«Пол в детской поликлинике №12 лучшего города Земли. Неужели поменять линолеум такая не подъемная сумма для бюджета? Выполняют план по травматизму», - сообщил подписчик паблика «ЧС Тюмень».

Жители Тюмени отмечают, что персонал поликлиники ходит в кофтах из-за холода, при этом ребёнок должен раздеваться для осмотра врачом. Обогреватели не помогают.

«Я видимо в другой Тюмени живу, никогда подобного не видела», - сообщила тюменка Екатерина В.

В декабре «Наш город» сообщал, что в жители Березняковского района жаловались на очереди в поликлинике №8. Родители с детьми стоят в коридоре и ждут несколько часов.

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#Общество#Новости тюмени#Поликлиника#Ремонт#Капитальный ремонт#Александр Мязин
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