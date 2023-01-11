В детской поликлинике Тюмени очень холодно, а линолеум весь в заплатках

«Пол в детской поликлинике №12 лучшего города Земли. Неужели поменять линолеум такая не подъемная сумма для бюджета? Выполняют план по травматизму», - сообщил подписчик паблика «ЧС Тюмень».
Жители Тюмени отмечают, что персонал поликлиники ходит в кофтах из-за холода, при этом ребёнок должен раздеваться для осмотра врачом. Обогреватели не помогают.
«Я видимо в другой Тюмени живу, никогда подобного не видела», - сообщила тюменка Екатерина В.
В декабре «Наш город» сообщал, что в жители Березняковского района жаловались на очереди в поликлинике №8. Родители с детьми стоят в коридоре и ждут несколько часов.