В детской поликлинике Тюмени очень холодно, а линолеум весь в заплатках

В тюменской детской поликлинике очень холодно, линолеум в заплатках

В тюменской детской поликлинике №12 линолеум в коридорах весь в заплатках, сообщают подписчики паблика «ЧС Тюмень». Более того, в некоторых кабинетах довольно холодно, обогреватели не помогают.