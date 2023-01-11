Уборщица подралась с двумя тюменцами, которые пришли в новый дом справить нужду

Уборщица подралась с двумя тюменцами, которые пришли справить нужду в доме на Невской

Двое тюменцев пришли в новый жилой дом на улице Невская, 109, чтобы справить нужду. Их быстро вычислила уборщица, она выгнала мужчин из подъезда, сообщает подписчик паблика «ЧС Тюмень».