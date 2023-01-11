Уборщица подралась с двумя тюменцами, которые пришли в новый дом справить нужду

Инцидент произошел 9 января.
«Уборщица поймала их в процессе! Нагадили на трех этажах, один караулил, другой тем временем справлял нужду», - сообщается в паблике «ЧС Тюмень».
В ходе конфликта возникла небольшая потасовка, по всей видимости мужчины были пьяны.
«Рисково со стороны уборщицы гнаться за ними и вступать «врукопашную», он мог ее ударить», - отмечает тюменка Юлия С.
Ранее «Наш город» сообщал, что в областной столице 10 января на улице Белинского, 1А, произошел прорыв. Вода затопила подъезд.