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Уборщица подралась с двумя тюменцами, которые пришли в новый дом справить нужду

Сегодня, 16:12
Фото: 1MI

Уборщица подралась с двумя тюменцами, которые пришли справить нужду в доме на Невской

Двое тюменцев пришли в новый жилой дом на улице Невская, 109, чтобы справить нужду. Их быстро вычислила уборщица, она выгнала мужчин из подъезда, сообщает подписчик паблика «ЧС Тюмень».
Фото: скрин ЧС Тюмень

Инцидент произошел 9 января.

«Уборщица поймала их в процессе! Нагадили на трех этажах, один караулил, другой тем временем справлял нужду», - сообщается в паблике «ЧС Тюмень».

В ходе конфликта возникла небольшая потасовка, по всей видимости мужчины были пьяны.

«Рисково со стороны уборщицы гнаться за ними и вступать «врукопашную», он мог ее ударить», - отмечает тюменка Юлия С.

Ранее «Наш город» сообщал, что в областной столице 10 января на улице Белинского, 1А, произошел прорыв. Вода затопила подъезд.

В Тюмени на улице Белинского вода затопила подъезд жилого дома
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Погода#Уборщица#Конфликты на дороге#Деньги
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