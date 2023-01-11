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Тюменца вновь могут посадить в тюрьму за пьяную езду

Сегодня, 13:56
Фото: ГИБДД

Пьяного водителя и без прав задержали на тюменской трассе

На трассе Курган – Омск в Бердюжском районе Тюменской области задержали рецидивиста. Водитель «Лады» был пьян, у него не было прав, сообщает пресс-служба ГИБДД.

Мужчина неоднократно задерживался сотрудниками ДПС, его дважды привлекали к уголовной ответственности за пьянство.

«29-летний водитель «Лады», уже лишенный права управления транспортом за пьяное вождение, рассказал, что ночью пил с другом водку, а утром повез маму в магазин. Думал, что выветрилось», - сообщили в пресс-службе тюменского ГИБДД.

В этот раз показания алкотестера составили 0,31 мг. Теперь он снова подлежит уголовной ответственности за езду в нетрезвом виде.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени на улице Энергетиков ожидаются крупные пробки до 15 января из-за ремонтных работ.

#Александр Мязин#Общество#Происшествия#Дороги#Безопасность на дорогах#Водители#ГИБДД
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