Тюменца вновь могут посадить в тюрьму за пьяную езду

Мужчина неоднократно задерживался сотрудниками ДПС, его дважды привлекали к уголовной ответственности за пьянство.
«29-летний водитель «Лады», уже лишенный права управления транспортом за пьяное вождение, рассказал, что ночью пил с другом водку, а утром повез маму в магазин. Думал, что выветрилось», - сообщили в пресс-службе тюменского ГИБДД.
В этот раз показания алкотестера составили 0,31 мг. Теперь он снова подлежит уголовной ответственности за езду в нетрезвом виде.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени на улице Энергетиков ожидаются крупные пробки до 15 января из-за ремонтных работ.