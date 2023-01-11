Тюменскую область ждут проблемы с закупкой медтехники

Согласно данным бюджета на 2023 год, в этом году расходы на отрасль будут сокращены практически в два раза по сравнению с 2022 годом — до 24 миллиардов рублей. На эти средства планируется закупить рентнет-установки, аппараты УЗИ, томографы и т. д. По мнении. Специалистов, в условиях сложившейся экономической ситуации, проблем с логистикой, санкциями, проблемы могут возникнуть не только в приобретением данного оборудования, но и его содержанием.
По словам директора компании «Круст» Сергея Грибанова, обслуживание иностранной техники теперь обходится намного дороже, нежели годом ранее.
«Ситуация с медицинским оборудованием и комплектующими для техники начала постепенно ухудшаться еще с февраля 2022 года. Отечественная продукция составляет порядка трети рынка, все остальные медицинские изделия ранее импортировались. Критического дефицита система пока не испытывает, но санкции могут создать сложности при для комплектации новых клиник и обновления устаревшего оборудования», — пояснил Сергей Грибанов.
По его словам, некоторые производители оборудования отказываются работать с компаниями из России. Поставки идут через параллельный импорт, но это приводит к увеличению конечной стоимости медицинского оборудования, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что для больниц поселка Боровский приобрели два аппарата УЗИ и маммограф. Покупка техники прошла в рамках реализации программы по модернизации первичного звена здравоохранения.