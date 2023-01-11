Тюменскую область ждут проблемы с закупкой медтехники

Согласно данным бюджета на 2023 год, в этом году расходы на отрасль будут сокращены практически в два раза по сравнению с 2022 годом — до 24 миллиардов рублей. На эти средства планируется закупить рентнет-установки, аппараты УЗИ, томографы и т. д. По мнении. Специалистов, в условиях сложившейся экономической ситуации, проблем с логистикой, санкциями, проблемы могут возникнуть не только в приобретением данного оборудования, но и его содержанием.