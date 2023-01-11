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Торговцев рыбой выгнали с Московского тракта в Тюмени

Сегодня, 13:29
Фото: nashgorod.ru

В Тюмени власти выгнали торговцев рыбой с Московского тракта

Чиновники администрации Тюмени 11 января осуществили выезд в район поликлиники №5 на Московском тракте. Здесь расположились нелегальные торговцы рыбой, всего было составлено 32 протокола.
«Специалистами департамента осуществлён выезд по указанному адресу, в отношении нарушителя составлен протокол. По результатам работы в 2022 году, по указанному адресу составлено 32 протокола, общая сумма штрафа 155 тысяч рублей. Кроме того, проведено 4 совместных мероприятий с УМВД, по результатам которых изъято 354,8 кг (овощей и фруктов)», - сообщили «Нашему городу» в ведомстве.

Ранее сообщалось, что ревизоры с 9 по 13 марта шесть раз выезжали на борьбу со стихийной торговлей в Тюмени. Было изъято 120 килограмм рыбы

В Тюмени с незаконных прилавков изъято 120 килограмм рыбы
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Эксклюзив#Деньги#Экономика#Исполнительные органы власти#УМВД России по Тюменской области
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