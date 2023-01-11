Торговцев рыбой выгнали с Московского тракта в Тюмени

«Специалистами департамента осуществлён выезд по указанному адресу, в отношении нарушителя составлен протокол. По результатам работы в 2022 году, по указанному адресу составлено 32 протокола, общая сумма штрафа 155 тысяч рублей. Кроме того, проведено 4 совместных мероприятий с УМВД, по результатам которых изъято 354,8 кг (овощей и фруктов)», - сообщили «Нашему городу» в ведомстве.
Ранее сообщалось, что ревизоры с 9 по 13 марта шесть раз выезжали на борьбу со стихийной торговлей в Тюмени. Было изъято 120 килограмм рыбы