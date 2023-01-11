«Стоимость растет, а качество ухудшается»: тюменцы сообщают о переполненных автобусах

«Каждое утро автобус, № 88 в частности, идёт переполненный. Ездит раз в 20 минут. Неужели хотя бы утром нельзя увеличить количество транспортных средств. Стоимость растет, а качество ухудшается», — возмущаются тюменцы в социальных сетях.
Проблемы с доступностью общественного транспорта наблюдаются не только на маршруте № 88 — в утренние часы практически все маршрутки и автобусы переполнены.
«Неужели так сложно купить 500 автобусов и нанять 500 водителей, чтобы с утра было комфортно ездить. Кроме того, если уж создали автобусные полосы, то чистите их правильно, полноценный автобус не помещается из-за снега», — сетуют тюменцы.
Жители областной столицы отмечают, что снегоуборочная техника работает лишь в центре города — на улице Республики. В остальных районах Тюмени дорожные службы завалы снега не убирают. Вследствие чего возникают пробки на дорогах.
Ранее «Наш Город» писал, что сегодня утром на дорогах городах были зарегистрированы 9-балльные пробки. Километровый затор образовался на мосту Мельникайте в районе съезда на улицу Дамбовскую. В настоящее время дорожная ситуация в городе нормализовалась.