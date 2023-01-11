«Стоимость растет, а качество ухудшается»: тюменцы сообщают о переполненных автобусах

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня утром на дорогах городах были зарегистрированы 9-балльные пробки. Километровый затор образовался на мосту Мельникайте в районе съезда на улицу Дамбовскую. В настоящее время дорожная ситуация в городе нормализовалась.