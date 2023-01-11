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«Стоимость растет, а качество ухудшается»: тюменцы сообщают о переполненных автобусах

Сегодня, 05:34
Фото: ЧС Тюмень

Тюменцы жалуются на переполненный общественный транспорт и выросшие цены за проезд

Жители Тюмени продолжают жаловаться на работу общественного транспорта и неочищенные от снега дороги. По словам горожан, в областной столице в часы пик наблюдается острая нехватка автобусов.
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Тюмень
«Каждое утро автобус, № 88 в частности, идёт переполненный. Ездит раз в 20 минут. Неужели хотя бы утром нельзя увеличить количество транспортных средств. Стоимость растет, а качество ухудшается», — возмущаются тюменцы в социальных сетях.

Проблемы с доступностью общественного транспорта наблюдаются не только на  маршруте № 88 — в утренние часы практически все маршрутки и автобусы переполнены.

«Неужели так сложно купить 500 автобусов и нанять 500 водителей, чтобы с утра было комфортно ездить. Кроме того, если уж создали автобусные полосы, то чистите их правильно, полноценный автобус не помещается из-за снега», — сетуют тюменцы.

Жители областной столицы отмечают, что снегоуборочная техника работает лишь в центре города — на улице Республики. В остальных районах Тюмени дорожные службы завалы снега не убирают.  Вследствие чего возникают пробки на дорогах.

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня утром на дорогах городах были зарегистрированы 9-балльные пробки. Километровый затор образовался на мосту Мельникайте в районе съезда на улицу Дамбовскую. В настоящее время дорожная ситуация в городе нормализовалась.

Тюмень стоит в девятибалльных пробках
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Жалобы#Безопасность на дорогах#Общественный транспорт#Автобусы#Тюмень#Тюменская область
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