Полиция Свердловской области просит помочь в розыске матери двоих детей

По словам начальника пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, согласно записям камер видеонаблюдения, женщина с детьми припарковав автомобиль у вокзала, ушли в неизвестном направлении.
Наталья работает проводником в РЖД, а ее супруг трудится вахтовым методом на севере области. В момент инцидента с семьей не находился. Что послужило причиной ухода — бытовой конфликт или иное, оперуполномоченные сейчас выясняют.
Известно, что Наталья Ивлева была одета в пуховик черного цвета, платье синего цвета. С собой у нее была большая сумка в клетку с одеждой. Старший ребенок одет в зимний костюм с курткой голубого цвета, темную вязаную шапку, а младший — в зимний темный костюм, серые валенки, серую шапку в виде медведя с ушками.
Тех, кто обладает информацией о местонахождении Натальи и ее детей, просят обращаться в дежурную часть ОВД Тавды или по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД по Свердловской области по телефонам: +7 (343-60) 5-29-61, 8-343-358-71-61.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области почти три недели ищут попавшего 32-летнего жителя Тюмени. Мужчина ушел из дома 24 декабря.