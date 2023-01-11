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Полиция Свердловской области просит помочь в розыске матери двоих детей

Сегодня, 07:12
Фото: Фото предоставлено В.Н. Горелых

Свердловская полиция просит помощи в розыске пропавшей матери двоих детей

48-летнюю жительницу города Тавда Наталью Ивлеву разыскивает полиция Свердловской области. Последний раз женщину с двумя ее сыновьями 2009 и 2018 годов рождения видели в районе городского железнодорожного вокзала 10 января. Там же был обнаружен ее автомобиль Nissan Note.

По словам начальника пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, согласно записям камер видеонаблюдения, женщина с детьми припарковав автомобиль у вокзала, ушли в неизвестном направлении.

Наталья работает проводником в РЖД, а ее супруг трудится вахтовым методом на севере области. В момент инцидента с семьей не находился. Что послужило причиной ухода — бытовой конфликт или иное, оперуполномоченные сейчас выясняют.

Известно, что Наталья Ивлева была одета в пуховик черного цвета, платье синего цвета. С собой у нее была большая сумка в клетку с одеждой. Старший ребенок одет в зимний костюм с курткой голубого цвета, темную вязаную шапку, а младший — в зимний темный костюм, серые валенки, серую шапку в виде медведя с ушками.

Тех, кто обладает информацией о местонахождении Натальи и ее детей, просят обращаться  в дежурную часть ОВД Тавды или по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД по Свердловской области по телефонам: +7 (343-60) 5-29-61, 8-343-358-71-61.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области почти три недели ищут попавшего 32-летнего жителя Тюмени. Мужчина ушел из дома 24 декабря.

 

В Тюмени накануне Нового года пропал 32-летний мужчина
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#Валентина Бурнашева#Общество#Происшествия#Поиски#Поиски пропавших#Поиск человека#Сотрудники полиции#Свердловская область#Тюменская область
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