Полиция Свердловской области просит помочь в розыске матери двоих детей

Известно, что Наталья Ивлева была одета в пуховик черного цвета, платье синего цвета. С собой у нее была большая сумка в клетку с одеждой. Старший ребенок одет в зимний костюм с курткой голубого цвета, темную вязаную шапку, а младший — в зимний темный костюм, серые валенки, серую шапку в виде медведя с ушками.