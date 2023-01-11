Под Заводоуковском «Рено» врезалась во внедорожник, пострадали двое детей

По предварительным данным, 27-летняя водитель «Рено» выехала на встречку.
«Травмированы водитель «Рено» и двое детей - мальчик в возрасте 1 год и 8 месяцев и 4-летняя девочка. Оба ребенка перевозились в детских автокреслах. Стаж водителя «Рено» за рулем менее двух лет», - сообщили представители ГИБДД.
Серьёзных травм удалось избежать, ущерб от ДТП небольшой.
Ранее «Наш город» сообщал, что в центре областной столицы 10 января около 18:58 произошло ДТП с участием автомобилей ВАЗ и КИА. Серьёзные повреждения получил отечественный автомобиль.