Под Заводоуковском «Рено» врезалась во внедорожник, пострадали двое детей

Двое детей пострадали под Заводоуковском, «Рено» врезалась во внедорожник

Под Заводоуковском в ДТП «Рено» и внедорожника пострадали девушка и двое её детей, сообщает пресс-служба ГИБДД. Инцидент произошел на 1-м километре автодороги Обход города Заводоуковска.