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Под Заводоуковском «Рено» врезалась во внедорожник, пострадали двое детей

Сегодня, 11:17
Фото: ГИБДД

Двое детей пострадали под Заводоуковском, «Рено» врезалась во внедорожник

Под Заводоуковском в ДТП «Рено» и внедорожника пострадали девушка и двое её детей, сообщает пресс-служба ГИБДД. Инцидент произошел на 1-м километре автодороги Обход города Заводоуковска.

По предварительным данным, 27-летняя водитель «Рено» выехала на встречку.

«Травмированы водитель «Рено» и двое детей - мальчик в возрасте 1 год и 8 месяцев и 4-летняя девочка. Оба ребенка перевозились в детских автокреслах. Стаж водителя «Рено» за рулем менее двух лет», - сообщили представители ГИБДД.

Серьёзных травм удалось избежать, ущерб от ДТП небольшой.

Ранее «Наш город» сообщал, что в центре областной столицы 10 января около 18:58 произошло ДТП с участием автомобилей ВАЗ и КИА. Серьёзные повреждения получил отечественный автомобиль.

В центре Тюмени около ЦУМа автомобиль ВАЗ влетел в КИА
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#Александр Мязин
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