Невролог назвала противопоказания по состоянию здоровья для занятия плаванием

Однако эксперт подчеркивает, что при таких заболеваниях оптимальной нагрузкой могут стать занятия лечебной гимнастикой в воде. Об этом сообщает NEWS.ru.
Доктор напоминает, что противопоказания и ограничения устанавливаются для любого вида спорта. Людям с сердечной недостаточностью или пороком сердца, эпилепсией и сильными болевыми синдромами нельзя заниматься плаванием. Исключение составляет только гидрокинезотерапия – лечебные тренировки, проводящиеся в ванне бассейна. Однако это специфический метод физической активности, который должен осуществляться в реабилитационных центрах при участии профессиональных тренеров.
Семенова назвала оптимальную нагрузку при плавании, которая поможет поддержать здоровье в тонусе, – два 40-минутных занятия в неделю. Доктор считает, что таких занятий будет достаточно для профилактики болевых синдромов.