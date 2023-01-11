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Невролог назвала противопоказания по состоянию здоровья для занятия плаванием

Сегодня, 14:17
Фото: pxhere.com
Невролог Талдомской ЦРБ Екатерина Семенова рассказала в своем комментарии NEWS.ru, каким категориям пациентов не стоит заниматься плаванием. В первую очередь, речь идет о людях с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а также о тех, кто страдает от приступов эпилепсии и сильных болевых синдромов

Однако эксперт подчеркивает, что при таких заболеваниях оптимальной нагрузкой могут стать занятия лечебной гимнастикой в воде. Об этом сообщает NEWS.ru.

 

Доктор напоминает, что противопоказания и ограничения устанавливаются для любого вида спорта. Людям с сердечной недостаточностью или пороком сердца, эпилепсией и сильными болевыми синдромами нельзя заниматься плаванием. Исключение составляет только гидрокинезотерапия – лечебные тренировки, проводящиеся в ванне бассейна. Однако это специфический метод физической активности, который должен осуществляться в реабилитационных центрах при участии профессиональных тренеров.

 

Семенова назвала оптимальную нагрузку при плавании, которая поможет поддержать здоровье в тонусе, – два 40-минутных занятия в неделю. Доктор считает, что таких занятий будет достаточно для профилактики болевых синдромов.

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