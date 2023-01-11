Невролог назвала противопоказания по состоянию здоровья для занятия плаванием

Доктор напоминает, что противопоказания и ограничения устанавливаются для любого вида спорта. Людям с сердечной недостаточностью или пороком сердца, эпилепсией и сильными болевыми синдромами нельзя заниматься плаванием. Исключение составляет только гидрокинезотерапия – лечебные тренировки, проводящиеся в ванне бассейна. Однако это специфический метод физической активности, который должен осуществляться в реабилитационных центрах при участии профессиональных тренеров.