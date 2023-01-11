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Надземный пешеходный мост у железнодорожного вокзала Тюмени скоро снесут

Сегодня, 14:23
Фото: 1MI

В Тюмени снесут надземный пешеходный мост у железнодорожного вокзала

Старый надземный переход в районе ж/д вокзала Тюмени снесут. По данным «Тюменского курьера», это будет сделано для строительства автодорожного тоннеля. Пока переход принадлежит ОАО «РЖД».

После строительства крытого перехода старый мост не используется.

«Скоро он перейдет из собственности ОАО «РЖД» в собственность города. Процесс передачи будет завершен в первом квартале», – сообщил руководитель департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгений Сорокин изданию «Тюменский курьер».

Переход станет помехой для строительства автодорожного тоннеля, который свяжет Первомайскую и Калинина. Новое сооружение будет двухполосной протяженностью 1,6 километров.

Ранее «Наш город» сообщал, что на улице Энергетиков до 15 января будут фиксироваться крупные пробки из-за перекрытой дороги.

Крупные пробки: В Тюмени на улице Энергетиков до 15 января перекрыли дорогу
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Дороги#Безопасность на дорогах#Деньги#Экономика#Администрация
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