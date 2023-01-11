Надземный пешеходный мост у железнодорожного вокзала Тюмени скоро снесут

После строительства крытого перехода старый мост не используется.
«Скоро он перейдет из собственности ОАО «РЖД» в собственность города. Процесс передачи будет завершен в первом квартале», – сообщил руководитель департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгений Сорокин изданию «Тюменский курьер».
Переход станет помехой для строительства автодорожного тоннеля, который свяжет Первомайскую и Калинина. Новое сооружение будет двухполосной протяженностью 1,6 километров.
Ранее «Наш город» сообщал, что на улице Энергетиков до 15 января будут фиксироваться крупные пробки из-за перекрытой дороги.