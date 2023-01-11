Надземный пешеходный мост у железнодорожного вокзала Тюмени скоро снесут

В Тюмени снесут надземный пешеходный мост у железнодорожного вокзала

Старый надземный переход в районе ж/д вокзала Тюмени снесут. По данным «Тюменского курьера», это будет сделано для строительства автодорожного тоннеля. Пока переход принадлежит ОАО «РЖД».