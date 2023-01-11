Каким детям повезет в этом году при поступлении в университеты

Другие специалисты считают, что «это может быть учеба до первой сессии». Более, того, эксперты констатируют, что в течение последних лет отмечают снижение уровня знаний специалистов в промышленности, инженерии и сельском хозяйстве. Работодатели ищут высококвалифицированные кадры. Но сейчас крен идет на изучение математики и прикладных наук, а компетенции, связанные с тем же машиностроением, очень слабые. К тому же «льготники» едва ли пойдут учиться на сложные специальности – скорее всего выберут модные и престижные вроде государственного управления, финансов или дизайна.