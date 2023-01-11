Каким детям повезет в этом году при поступлении в университеты

Обучение в вузе – это социальный лифт. Родители стремятся определить своих детей в хорошие университеты. Подготовка к поступлению начинается уже в старших классах. Нет практически ни одной семьи, которая не прибегала бы к помощи репетиторов или подготовительных занятий, а их услуги стоят от 1 500 до 5 000 рублей в час.
В крупных вузах страны (МГУ и ВШЭ) увеличился проходной балл. В престижном МФТИ проходной балл не снизился: из 1006 зачисленных на первых курс бакалавриата и специалитета каждый второй поступил по льготе за победу на олимпиадах
В ближайшее время к ним присоединятся «льготники», которые поступили в вузы за счет заслуг родителей. Их зачисление будет проходить по квоте. Речь идет о детях военнослужащих, добровольцев и сотрудников госорганов, в которых законом предусмотрена военная служба, принимавших участие в боевых действиях.
Отмечается, что для этих ребят уже выделено 588 044 бюджетных мест.
«Принимать в вуз детей с меньшими, чем у остальных баллами, грустно. Отцы их могут быть героями и патриотами, но нельзя на чужих конях въезжать в рай. Но дети героев, прокуроров, раненых… Вообще, это может быть опасно для родителей: дети привыкнут жить за их счет», - считает заслуженный учитель России Евгений Ямбург.
Профессор ВШЭ Ирина Абанкина полагает, что государство может поддержать тех, кто проходил определённую службу и не смог «вложиться» в образование ребенка. Это будет выглядеть как общественное признание.
Другие специалисты считают, что «это может быть учеба до первой сессии». Более, того, эксперты констатируют, что в течение последних лет отмечают снижение уровня знаний специалистов в промышленности, инженерии и сельском хозяйстве. Работодатели ищут высококвалифицированные кадры. Но сейчас крен идет на изучение математики и прикладных наук, а компетенции, связанные с тем же машиностроением, очень слабые. К тому же «льготники» едва ли пойдут учиться на сложные специальности – скорее всего выберут модные и престижные вроде государственного управления, финансов или дизайна.