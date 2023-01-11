Директора осудили на 15 лет, в Тюмени закрывается брендовый магазин, два долгостроя

Осудили подозреваемого в 11 эпизодах домогательств директора детской киностудии.
Следователи установили, что мужчина проявлял нездоровый интерес к девочкам, которые посещали его студию. Он приставал к ним и просил снять с себя одежду. Об этом узнала мама одной из девочек и обратилась в МВД. Бывшего директора киностудии задержали и возбудили уголовное дело.
Мужчина получил 15 лет колонии строгого режима. Осужденный должен будет лечиться у психиатра в амбулаторных условиях. В качестве морального вреда бывший директор должен выплатить потерпевшим 1 млн 850 тысяч рублей.
В Тюмени закрывается магазин брендовой одежды.
Магазин дизайнерской одежды Siammsiamm закрывается. Об этом в соцсетях объявила основательница бренда, дизайнер Лада Томилова. В Тюмени магазин работал почти 10 лет, решение о закрытии бутиков она обдумывала несколько месяцев.
Весь процесс может занять несколько месяцев. Отметим, что магазины бренда из Екатеринбурга были открыты в Санкт-Петербурге, Москве, Самаре. Siammsiamm был основан в 2011 году в Екатеринбурге. Помимо магазинов, продажи брендовых вещей велись через интернет. В совокупности общий штат компании составлял от 50 до 60 человек.
В Тюмени на продажу выставлены два долгостроя за 126 млн рублей.
На сайте fund72 появились записи об аукционах по двум объектам недвижимости. Власти пытаются продать два дома за 126 млн рублей. Замок и недостроенную многоэтажку продадут в феврале.
Данная недвижимость – объекты незавершенного строительства. В конце прошлого года замок выставлялся на торги, но они были признаны несостоявшимися (он расположен по адресу 194 км подъезда к г. Тюмени от автомобильной дороги «Байкал», строение 2). Сейчас за здание просят 70 млн рублей.
Многоэтажка оценивается в 56 млн и расположена на улице 70 лет Октября. Заявки от желающих принимаются до 3 февраля.
Стоит отметить, что данные объекты недвижимости уже пытались продать.