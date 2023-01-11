Директора осудили на 15 лет, в Тюмени закрывается брендовый магазин, два долгостроя

Следователи установили, что мужчина проявлял нездоровый интерес к девочкам, которые посещали его студию. Он приставал к ним и просил снять с себя одежду. Об этом узнала мама одной из девочек и обратилась в МВД. Бывшего директора киностудии задержали и возбудили уголовное дело.