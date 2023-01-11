Депутаты Тюменской облдумы предложили прятать алкоголь от покупателей в магазинах

«Внести изменения в закон „Об особенностях регулирования оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Тюменской области“. Запретить розничную продажу алкогольной продукции с выкладкой и демонстрацией около касс торгового зала», — отмечается в документе, разработанным депутатами облдумы.
Инициатива касается только магазинов. В кафе и ресторанах выставлять бутылки на всеобщее обозрение запрещать не будут.
В начале января «Наш город» сообщал, что депутат-единорос был арестован за езду на тракторе без прав.