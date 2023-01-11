Депутаты Тюменской облдумы предложили прятать алкоголь от покупателей в магазинах

В Тюмени депутаты предложили прятать алкоголь от покупателей в магазинах

Депутаты облдумы от партии КПРФ предлагают запретить выставлять алкоголь у касс магазинов. Они подготовили соответствующий законопроект, сообщает URA.RU. Предполагается, что данная инициатива оградит от пагубного влияния алкоголя на детей и подростков.