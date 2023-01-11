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Депутаты Тюменской облдумы предложили прятать алкоголь от покупателей в магазинах

Сегодня, 14:50
Фото: 1MI

В Тюмени депутаты предложили прятать алкоголь от покупателей в магазинах

Депутаты облдумы от партии КПРФ предлагают запретить выставлять алкоголь у касс магазинов. Они подготовили соответствующий законопроект, сообщает URA.RU. Предполагается, что данная инициатива оградит от пагубного влияния алкоголя на детей и подростков.
«Внести изменения в закон „Об особенностях регулирования оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Тюменской области“. Запретить розничную продажу алкогольной продукции с выкладкой и демонстрацией около касс торгового зала», — отмечается в документе, разработанным депутатами облдумы.

Инициатива касается только магазинов. В кафе и ресторанах выставлять бутылки на всеобщее обозрение запрещать не будут.

В начале января «Наш город» сообщал, что депутат-единорос был арестован за езду на тракторе без прав.

 

Депутат-единорос арестован за езду на тракторе без прав
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Депутаты#Кандидаты в депутаты#Политика#Люди политики#Продажа алкоголя#Продажа алкоголя подросткам
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