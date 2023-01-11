Чувствуйте себя уверенно на природе

Почему нужно защищаться так тщательно? Дело в том, что клещи – переносчики болезни Лайма (боррелиоза) и вирусного клещевого энцефалита. Без своевременного лечения боррелиоз формирует хроническое заболевание с поражением нервной системы, энцефалит поражает центральную и периферическую нервную систему. Данные об активности клещей собирает Роспотребнадзор. Боррелиозом клещи могут заразить на всей территории России, и на него проверяют при любом их укусе в каждом регионе. А клещевой энцефалит распространен не везде. Так, клещи-носители энцефалита есть в Талдомском и Дмитровском районах Московской области. В Сибири, особенно в Красноярском крае, им заражена большая часть клещей. Достаточно много обращений на Урале, в Карелии, Костромской и Ивановской областях. Меньше всего таких случаев, конечно, в регионах, где мало деревьев и кустарников, например, в Калмыкии.