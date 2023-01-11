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Бывшему руководителю детского кружка, пристававшему к детям, дали 15 лет тюрьмы

Сегодня, 08:39
Фото: 1MI

На 15 лет посадили бывшего руководителя кружка, который домогался до детей

Сегодня в Центральном районном суде Тюмени прошло заседание по делу бывшего руководителя детской студии. Мужчину обвинили в насильственных действиях сексуального характера. Он домогался до своих воспитанниц.
Сюжет
Тюмень

По данным следствия, мужчина проявлял нездоровый интерес к девочкам, которые посещали его студию. После основных занятий он оставлял своих воспитанниц, приставал к ним и просил снять одежду. Всего было 11 эпизодов.

Об этом узнала мама одной из девочек и сразу обратилась в полицию. Бывшего директора задержали и возбудили уголовное дело.

«По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, суд назначил обвиняемому наказание в виде 15-ти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, с ограничением свободы на 2 года», — сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Также осужденному назначили наблюдение и лечение у психиатра в амбулаторных условиях. Суд удовлетворил и иск потерпевших о взыскании компенсации морального вреда. Сумма компенсации составила 1 млн 850 тысяч рублей. 

Обвиняемый в домогательствах преподаватель в Тюмени частично признал вину
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Ранее «Наш Город» писал о мужчине, который развращал ребенка в поезде. По данным следствия, он «совершал развратные действия без применения насилия» в отношении девочки 12-13 лет. Подозреваемого задержали сотрудники Центрального межрегионального следственного управлением на транспорте СК РФ. 

#Анна Доронина#Общество#Тюмень#Суд#Тюменская область#Сексуальное насилие#Места лишения свободы
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