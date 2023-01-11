Бывшему руководителю детского кружка, пристававшему к детям, дали 15 лет тюрьмы

По данным следствия, мужчина проявлял нездоровый интерес к девочкам, которые посещали его студию. После основных занятий он оставлял своих воспитанниц, приставал к ним и просил снять одежду. Всего было 11 эпизодов.
Об этом узнала мама одной из девочек и сразу обратилась в полицию. Бывшего директора задержали и возбудили уголовное дело.
«По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, суд назначил обвиняемому наказание в виде 15-ти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, с ограничением свободы на 2 года», — сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.
Также осужденному назначили наблюдение и лечение у психиатра в амбулаторных условиях. Суд удовлетворил и иск потерпевших о взыскании компенсации морального вреда. Сумма компенсации составила 1 млн 850 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал о мужчине, который развращал ребенка в поезде. По данным следствия, он «совершал развратные действия без применения насилия» в отношении девочки 12-13 лет. Подозреваемого задержали сотрудники Центрального межрегионального следственного управлением на транспорте СК РФ.