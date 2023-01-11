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18-летний тоболяк, зарезавший в новогоднюю ночь мужчину, находится на свободе

Сегодня, 06:37
Фото: СУ СК России по Тюменской области

Житель Тюменской области зарезал мужчину после ссоры в кафе в новогоднюю ночь

18-летнего тоболяка обвиняют в убийстве 28-летнего мужчины. Трагедия произошла в новогоднюю ночь в одном из местных кафе.

По данным Следственного комитета, в заведении между двумя отдыхавшими там компаниями возник конфликт. Словесная перепалка переросла с драку с поножовщиной. 18-летний тоболяк нанес молодому человеку не менее двух ударов в живот и лицо. Раны оказались смертельны — мужчина скончался, несмотря на усилия медиков. 3 января состоялись его похороны.

В настоящее время следователями СКР проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс необходимых экспертиз, допрошены свидетели. Расследование уголовного дела продолжается. 18-летний тоболяк, обвиняемый в убийстве, находится на свободе.

Ранее «Наш Город» писал, что семья и друзья погибшего в ходе потасовки тоболяка ищут свидетелей трагедии, произошедшей в новогоднюю ночь в клубе 7/2.

«Полный клуб людей — ни одного свидетеля»: в тобольском заведении убили мужчину
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#Валентина Бурнашева#Тобольск#Общество#Происшествия#Следственный комитет#Убийство#Уголовное дело#Тюменская область#Новый год 2023
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