18-летний тоболяк, зарезавший в новогоднюю ночь мужчину, находится на свободе

По данным Следственного комитета, в заведении между двумя отдыхавшими там компаниями возник конфликт. Словесная перепалка переросла с драку с поножовщиной. 18-летний тоболяк нанес молодому человеку не менее двух ударов в живот и лицо. Раны оказались смертельны — мужчина скончался, несмотря на усилия медиков. 3 января состоялись его похороны.