18-летний тоболяк, зарезавший в новогоднюю ночь мужчину, находится на свободе

По данным Следственного комитета, в заведении между двумя отдыхавшими там компаниями возник конфликт. Словесная перепалка переросла с драку с поножовщиной. 18-летний тоболяк нанес молодому человеку не менее двух ударов в живот и лицо. Раны оказались смертельны — мужчина скончался, несмотря на усилия медиков. 3 января состоялись его похороны.
В настоящее время следователями СКР проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс необходимых экспертиз, допрошены свидетели. Расследование уголовного дела продолжается. 18-летний тоболяк, обвиняемый в убийстве, находится на свободе.
Ранее «Наш Город» писал, что семья и друзья погибшего в ходе потасовки тоболяка ищут свидетелей трагедии, произошедшей в новогоднюю ночь в клубе 7/2.