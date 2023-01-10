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Жителя Тюменской области отправили на общественные работы за пьянство

Сегодня, 08:09
Фото: 1MI

Жителя Тюменской области отправили на обязательные работы за пьянство за рулем

Жителя Тюменской области приговорили к двум сотням часов обязательных работ за пьяное вождение. Также тюменца лишили водительских прав на два года. Такое решение вынес Ярковский районный суд.
Сюжет
Тюмень

По данным уголовного дела, тюменец уже не в первый раз попался за рулем в состоянии  алкогольного опьянения инспекторам ГИБДД и ранее был лишен прав. В последний раз он умудрился попасть в ДТП — врезался в стоящий автомобиль. Инцидент произошел 7 ноября в селе Ярково. Алкотестер показал 0,91 мг/л.

Суд, с учетом всех обстоятельств дела, назначил горе-водителю наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права управлять транспортными средствами на 2 года.

Ранее «Наш Город» писал, что в 2022 году по вине нетрезвых водителей в Тюменской области произошло каждое 11 ДТП. В авариях погибли 33 человека, более 300 получили ранения.

По вине пьяных водителей в Тюменской области погибли более 30 человек
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#ДТП#Авария#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Безопасность на дорогах#Водители#ГИБДД#Нетрезвые водители#Суд#Тюменская область
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