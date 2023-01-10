Жителя Тюменской области отправили на общественные работы за пьянство

По данным уголовного дела, тюменец уже не в первый раз попался за рулем в состоянии алкогольного опьянения инспекторам ГИБДД и ранее был лишен прав. В последний раз он умудрился попасть в ДТП — врезался в стоящий автомобиль. Инцидент произошел 7 ноября в селе Ярково. Алкотестер показал 0,91 мг/л.
Суд, с учетом всех обстоятельств дела, назначил горе-водителю наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права управлять транспортными средствами на 2 года.
Ранее «Наш Город» писал, что в 2022 году по вине нетрезвых водителей в Тюменской области произошло каждое 11 ДТП. В авариях погибли 33 человека, более 300 получили ранения.