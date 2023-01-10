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Жители Тобольска требуют провести проверку в областной больнице №3

Сегодня, 17:46
Фото: 1MI

Тоболяки требуют провести проверку работы областной больницы №3

Жители Тобольска создали петицию с требованием провести проверку работы местной областной больницы №3. Горожане отмечают, что в лечебном учреждении постоянно наблюдается халатное обращение сотрудников к пациентам, а главный врач не комментирует подобные скандалы.
«Провести проверку работы Тобольской областной больницы номер 3», - отмечается в петиции.

На данный момент петицию подписали 245 человек.

«Ребята ничего не изменится пока не создадут условия для специалистов, все хорошие с Тобольска разъехались кто из-за графика и ЗП, а кто то из за отношения руководства», - отметила Александра В.

В сентябре 2022 года «Наш город» сообщал», что тобольские хирурги освоили новый вид операции на сосудах. В областной больнице № 3 впервые в Тобольске выполнили аорто-бедренное шунтирование.

Рентгенологическое отделение «Областной больницы № 3» работает круглосуточно
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#Александр Мязин#Общество#Жалобы#Экономика#Деньги#Врачи#Запись к врачу#Петиция#Петиции
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