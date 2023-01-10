Жители Тобольска требуют провести проверку в областной больнице №3

«Провести проверку работы Тобольской областной больницы номер 3», - отмечается в петиции.
На данный момент петицию подписали 245 человек.
«Ребята ничего не изменится пока не создадут условия для специалистов, все хорошие с Тобольска разъехались кто из-за графика и ЗП, а кто то из за отношения руководства», - отметила Александра В.
В сентябре 2022 года «Наш город» сообщал», что тобольские хирурги освоили новый вид операции на сосудах. В областной больнице № 3 впервые в Тобольске выполнили аорто-бедренное шунтирование.