Жители Тобольска требуют провести проверку в областной больнице №3

Тоболяки требуют провести проверку работы областной больницы №3

Жители Тобольска создали петицию с требованием провести проверку работы местной областной больницы №3. Горожане отмечают, что в лечебном учреждении постоянно наблюдается халатное обращение сотрудников к пациентам, а главный врач не комментирует подобные скандалы.