За перелом руки школа выплатит ученику 50 тысяч рублей

Семиклассник, находясь в лесу на общешкольном мероприятии, проходил полосу препятствий, одним из этапов которой был канат, натянутый между деревьями. Мальчик не удержал равновесия и упал, в результате чего сломал руку. Эта травма характеризуется, как увечье средней тяжести.
«Согласно положениям Федерального закона „Об образовании в Российской Федерации“ образовательная организация несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся при освоении образовательной программы», — поясняют в прокуратуре Тюменской области.
Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о взыскании со школы компенсации морального вреда. В результате школа должна будет заплатить ученику 50 тысяч рублей. Решение суда еще не вступило в законную силу.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменские власти пояснили, какие погодные условия являются основанием для объявления актировки для школьников. По словам начальника отдела материально-технического развития образовательных учреждений администрации Тюмени Анатолия Иванова, утвержден специальный регламент.