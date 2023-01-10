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За перелом руки школа выплатит ученику 50 тысяч рублей

Сегодня, 07:33
Фото: 1MI

В Тюменской области школа заплатит 50 тыс. руб. упавшему с каната школьнику

По иску прокурора Упоровского района школьник получит компенсацию морального вреда, районная прокуратура района провела проверку по обращению местной жительницы о защите прав ее 13-летнего сына, получившего травму во время проведения школьного спортивного мероприятия.
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Тюмень

Семиклассник, находясь в лесу на общешкольном мероприятии, проходил полосу препятствий, одним из этапов которой был канат, натянутый между деревьями. Мальчик не удержал равновесия и упал, в результате чего сломал руку. Эта травма характеризуется, как увечье средней тяжести.

«Согласно положениям Федерального закона „Об образовании в Российской Федерации“ образовательная организация несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся при освоении образовательной программы», — поясняют в прокуратуре Тюменской области.

Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о взыскании со школы компенсации морального вреда. В результате школа должна будет заплатить ученику 50 тысяч рублей. Решение суда еще не вступило в законную силу.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменские власти пояснили, какие погодные условия являются основанием для объявления актировки для школьников. По словам начальника отдела материально-технического развития образовательных учреждений администрации Тюмени Анатолия Иванова, утвержден специальный регламент.

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