За перелом руки школа выплатит ученику 50 тысяч рублей

Семиклассник, находясь в лесу на общешкольном мероприятии, проходил полосу препятствий, одним из этапов которой был канат, натянутый между деревьями. Мальчик не удержал равновесия и упал, в результате чего сломал руку. Эта травма характеризуется, как увечье средней тяжести.