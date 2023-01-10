«Вы бронировали проституток? Теперь нужно оплатить!»: новая схема мошенников в Тюмени

Мошенники придумали историю с проститутками и требуют с тюменцев 50 тысяч рублей

В областной столице мошенники пробуют новую схему обмана. Они просят деньги за бронирование проституток, сообщила «Нашему городу» Вера Дереченникова. На номер телефона её отца позвонили неизвестные и потребовали 50 тысяч рублей. Мужчина в этот момент находился не в Тюмени.