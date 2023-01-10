«Вы бронировали проституток? Теперь нужно оплатить!»: новая схема мошенников в Тюмени

«Позвонили на номер телефона моего отца, который проживает в другом городе, назвали его ФИО и сказали, что он заказывал проституток, но не воспользовался их услугами. Из-за этого они потеряли бронь другого человека и, соответственно, деньги. Назвали адрес, по которому я раньше проживала в Тюмени. Сказали, что если он не оплатит им 50 тысяч, то они приедут и разберутся», – рассказала Вера Дереченникова.
Позже тюменка сообщила, что данная ситуация «ни чем не закончилась».
«Сказали, что выезжают и всё. Звонков больше не поступало. Пообщалась с людьми, которым так же названивали, и которые обращались в полицию, но результата никакого. Только те люди отправляли деньги им», - рассказала Вера Дереченникова «Нашему городу».
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени мошенник обманул местного бизнесмена на 500 тысяч рублей. Мужчина пообещал обустроить торговую точку для предпринимателя.