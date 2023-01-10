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«Вы бронировали проституток? Теперь нужно оплатить!»: новая схема мошенников в Тюмени

Сегодня, 11:33
Фото: 1MI

Мошенники придумали историю с проститутками и требуют с тюменцев 50 тысяч рублей

В областной столице мошенники пробуют новую схему обмана. Они просят деньги за бронирование проституток, сообщила «Нашему городу» Вера Дереченникова. На номер телефона её отца позвонили неизвестные и потребовали 50 тысяч рублей. Мужчина в этот момент находился не в Тюмени.
«Позвонили на номер телефона моего отца, который проживает в другом городе, назвали его ФИО и сказали, что он заказывал проституток, но не воспользовался их услугами. Из-за этого они потеряли бронь другого человека и, соответственно, деньги. Назвали адрес, по которому я раньше проживала в Тюмени. Сказали, что если он не оплатит им 50 тысяч, то они приедут и разберутся», – рассказала Вера Дереченникова.

Позже тюменка сообщила, что данная ситуация «ни чем не закончилась».

«Сказали, что выезжают и всё. Звонков больше не поступало. Пообщалась с людьми, которым так же названивали, и которые обращались в полицию, но результата никакого. Только те люди отправляли деньги им», - рассказала Вера Дереченникова «Нашему городу».

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени мошенник обманул местного бизнесмена на 500 тысяч рублей. Мужчина пообещал обустроить торговую точку для предпринимателя.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Жалобы#Мошенники#Телефон
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