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Вирусологи предупредили о возможности появления штамма «Кракен» в Россию

Сегодня, 09:52
Специалисты Роспотребнадзора считают возможным скорое появление в России самого заразного штамма варианта Омикрон-варианта коронавируса — XBB.1.5 («Кракен»).

Как отметил директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург, вопрос эффективности вакцины «Спутник V» против этого штамма пока остается открытым, так как нужно еще изучить антитела переболевших животных. Однако сейчас в РФ такой возможности нет, потому что отсутствует банк сывороток, передают “Известия”.

Отмечается, что «Кракен» вызвал подъем заболеваемости коронавирусом в Европе и США. Вирусологи предупреждают, что он может появиться в России в ближайшее время — в период новогодних каникул, когда люди активно путешествуют.

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