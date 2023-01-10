Вирусологи предупредили о возможности появления штамма «Кракен» в Россию

Как отметил директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург, вопрос эффективности вакцины «Спутник V» против этого штамма пока остается открытым, так как нужно еще изучить антитела переболевших животных. Однако сейчас в РФ такой возможности нет, потому что отсутствует банк сывороток, передают “Известия”.