Вирусологи предупредили о возможности появления штамма «Кракен» в Россию

Как отметил директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург, вопрос эффективности вакцины «Спутник V» против этого штамма пока остается открытым, так как нужно еще изучить антитела переболевших животных. Однако сейчас в РФ такой возможности нет, потому что отсутствует банк сывороток, передают “Известия”.
Отмечается, что «Кракен» вызвал подъем заболеваемости коронавирусом в Европе и США. Вирусологи предупреждают, что он может появиться в России в ближайшее время — в период новогодних каникул, когда люди активно путешествуют.