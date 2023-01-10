В тюменской деревне сгорел дом, один человек погиб

Инцидент произошел в 12 часу дня, на данный момент дознаватели выясняют причины пожара.
«На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны наблюдалось открытое горение по всей площади дома. Спустя час пожар был ликвидирован. К сожалению, один человек погиб. В тушении пожара было задействовано 13 человек и 6 единиц техники», - сообщили в МЧС по Тюменской области.
Сегодня «Наш город» сообщал, что супружеская пара погибла во время пожара, произошедшего 9 января вечером в квартире дома в Бердюжском районе.