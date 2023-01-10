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В тюменской деревне сгорел дом, один человек погиб

Сегодня, 12:27
Фото: 1MI

Один человек погиб в пожаре в тюменской деревне

В деревне Шамша Тобольского муниципального района в частном доме 10 января произошел пожар. По данным тюменского МЧС, возгорание удалось ликвидировать, но один человек погиб.

Инцидент произошел в 12 часу дня, на данный момент дознаватели выясняют причины пожара.

«На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны наблюдалось открытое горение по всей площади дома. Спустя час пожар был ликвидирован. К сожалению, один человек погиб. В тушении пожара было задействовано 13 человек и 6 единиц техники», - сообщили в МЧС по Тюменской области.

Сегодня «Наш город» сообщал, что супружеская пара погибла во время пожара, произошедшего 9 января вечером в квартире дома в Бердюжском районе.

В тюменском селе во время пожара погибли пожилые супруги
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#Александр Мязин#Общество#Происшествия#Погода#Пожар#Смерть#Морозы#МЧС
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