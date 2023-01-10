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В тюменской администрации рассказали, кто принимает решения об актировке

Сегодня, 05:41
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Тюменцам объяснили, почему утром для школьников не было актировки

Тюменские власти пояснили, какие погодные условия являются основанием для объявления актировки для школьников. По словам начальника отдела материально-технического развития образовательных учреждений администрации Тюмени Анатолия Иванова, утвержден специальный регламент.
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Тюмень
«Дежурный департамента образования в 5:50 утра получает от гидрометцентра информацию о температуре наружного воздуха и скорости ветра. На основании этого принимается решение дежурным — об отмене или не отмене занятий. Если ситуация пограничная или предвидится понижение температуры, решение об отмене занятий принимается коллегиально», — отметил  Анатолий Иванов.

Ранее «Наш Город» писал, что родительские чаты сегодня утром взорвались от возмущения родителей — тюменцы обсуждали решение администрации города об отмене актировки для школьников, несмотря на то, что температура воздуха на улице не превышала -31.

«Ответственного надо уволить»: тюменцы возмущены отменой актировки в школах
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Погода#Школьники#Тюменская область#Актировка
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