В тюменской администрации рассказали, кто принимает решения об актировке

«Дежурный департамента образования в 5:50 утра получает от гидрометцентра информацию о температуре наружного воздуха и скорости ветра. На основании этого принимается решение дежурным — об отмене или не отмене занятий. Если ситуация пограничная или предвидится понижение температуры, решение об отмене занятий принимается коллегиально», — отметил Анатолий Иванов.
Ранее «Наш Город» писал, что родительские чаты сегодня утром взорвались от возмущения родителей — тюменцы обсуждали решение администрации города об отмене актировки для школьников, несмотря на то, что температура воздуха на улице не превышала -31.