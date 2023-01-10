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В тюменском селе во время пожара погибли пожилые супруги

Сегодня, 05:01
Фото: МЧС Тюменская область

В Тюменской области во время пожара погибла супружеская пара

Супружеская пара погибла во время пожара, произошедшего накануне вечером в одной из квартир одноэтажного деревянного дома в Бердюжском районе. По факту ЧП Следственным комитетом организована проверка.
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Тюмень

По данным ведомства, трагедия произошла в понедельник в десять часов вечера в селе Уктус. Во время тушение огня пожарные обнаружили тела мужчины 1953 года рождения и женщины 1954 года рождения без внешних признаков криминальной смерти.

По данному факту Голышмановским межрайонным следственным отделом проводится доследственная проверка. Выясняются причины пожара, опрашиваются очевидцы. В ближайшее время будут проведены судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы.

По предварительной версии, возгорание произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности.

Ранее «Наш Город» писал, что рано утром 7 января в СНТ «Русское поле» произошла трагедия. Здесь угарным газом отравилась семья, в том числе двое детей. Отец семейства, к сожалению, погиб.

В Тюмени семья отравилась угарным газом. Один человек погиб
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#Общество#Валентина Бурнашева#Новости тюмени#Происшествия#Тюмень#Пожар#Следственный комитет#Тюменская область
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