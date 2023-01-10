В тюменском селе во время пожара погибли пожилые супруги

По данным ведомства, трагедия произошла в понедельник в десять часов вечера в селе Уктус. Во время тушение огня пожарные обнаружили тела мужчины 1953 года рождения и женщины 1954 года рождения без внешних признаков криминальной смерти.
По данному факту Голышмановским межрайонным следственным отделом проводится доследственная проверка. Выясняются причины пожара, опрашиваются очевидцы. В ближайшее время будут проведены судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы.
По предварительной версии, возгорание произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности.
Ранее «Наш Город» писал, что рано утром 7 января в СНТ «Русское поле» произошла трагедия. Здесь угарным газом отравилась семья, в том числе двое детей. Отец семейства, к сожалению, погиб.