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В тюменском микрорайоне открыли новую школу. Фото

Сегодня, 07:02
Фото: ГУС ТО

Губернатор Александр Моор открыл новую школу в ЖК «Ново-Патрушево» в Тюмени

Губернатор Тюменской области Александр Моор сегодня принял участие в торжественном открытие учебного заведения. Новая школа начала работать в ЖК «Ново-Патрушево».
«Новоселье здесь планировали провести в понедельник, но немного помешала погода. Лично поздравил учеников с началом третьей учебной четверти в новой школе», — сообщил Александр Моор в своем тг-канале.

Образовательную школу в ЖК «Ново-Патрушево» построили еще в конце 2022 года — подрядная организация завершила работы раньше на квартал. Проект нового учебного заведения аналогичен школам, расположенным в микрорайоне Европейский, на Мысу и на улице Зелинского в Тюмени.

Общая площадь школы составляет порядка 20 тысяч квадратных метров. Она разделена на три блока — блок с отдельным входом выделен для начальных классов, вестибюльная группа со столовой на 600 посадочных мест, актовым и спортивным залами и библиотекой, блок для среднего и старшего звена.

Всего в здании расположены 74 кабинета. Учебное заведение оснащено необходимым оборудованием — имеются 80 моноблоков, 94 принтера/сканера/ксерокса, 2 интерактивных информационных киоска, 87 проекторов, 90 планшетов, 101 компьютер, 74 ноутбука. Педагогический коллектив включает 74 человека. В школе учатся более 1 тысячи 800 детей.

В настоящее время в Тюмени продолжается строительство школы в микрорайоне  Ямальский-2. Ее открытие запланировано на сентябрь 2023 года.

В Тюмени до конца года откроют новую школу на 1200 мест
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