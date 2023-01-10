В тюменском микрорайоне открыли новую школу. Фото

Общая площадь школы составляет порядка 20 тысяч квадратных метров. Она разделена на три блока — блок с отдельным входом выделен для начальных классов, вестибюльная группа со столовой на 600 посадочных мест, актовым и спортивным залами и библиотекой, блок для среднего и старшего звена.