В Тюмени выросла нормативная стоимость квадратного метра жилья до 91 000 рублей

Согласно приказу №1111/пр, средняя стоимость квадратного метра в РФ на I полугодие 2023 года устанавливается в размере 88 737 рублей (рост почти на 5,6%).
В Ямало-Ненецком автономном округе стоимость 1 квадратного метра общей площади жилого помещения увеличилась до 101 668 рублей (+5,04%), Свердловской области — до 102 190 руб. (+2,49%), Курганской области — до 56 897 руб. (+2,37%), Челябинской области — до 73 773 руб. (+ 0,7%).
Самые высокие значения показателя в Москве (165 тысяч рублей) и Санкт-Петербурге (150 тысяч).
Ранее «Наш город» сообщал, что самые дорогие квартиры в областной столице стоят от 45 до 80 млн рублей.