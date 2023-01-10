В Тюмени выросла нормативная стоимость квадратного метра жилья до 91 000 рублей

Нормативная стоимость квадратного метра жилья в Тюмени подросла до 91 000 рублей

На основании приказа №1111/пр Минстроя России от 22.12.2022, в Тюменской области на 1 квартал 2023 года установлена новая цена 1 квадратного метра общей площади жилого помещения. Она увеличилась на 2,49% до 91 249 рублей.