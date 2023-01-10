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В Тюмени выросла нормативная стоимость квадратного метра жилья до 91 000 рублей

Сегодня, 10:50
Фото: 1MI

Нормативная стоимость квадратного метра жилья в Тюмени подросла до 91 000 рублей

На основании приказа №1111/пр Минстроя России от 22.12.2022, в Тюменской области на 1 квартал 2023 года установлена новая цена 1 квадратного метра общей площади жилого помещения. Она увеличилась на 2,49% до 91 249 рублей.

Согласно приказу №1111/пр, средняя стоимость квадратного метра в РФ на I полугодие 2023 года устанавливается в размере 88 737 рублей (рост почти на 5,6%).

В Ямало-Ненецком автономном округе стоимость 1 квадратного метра общей площади жилого помещения увеличилась до 101 668 рублей (+5,04%), Свердловской области — до 102 190 руб. (+2,49%), Курганской области — до 56 897 руб. (+2,37%), Челябинской области — до 73 773 руб. (+ 0,7%).

Самые высокие значения показателя в Москве (165 тысяч рублей) и Санкт-Петербурге (150 тысяч).

Ранее «Наш город» сообщал, что самые дорогие квартиры в областной столице стоят от 45 до 80 млн рублей.

Самые дорогие квартиры в Тюмени предлагают по цене от 45 до 80 млн рублей
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#Общество#Новости тюмени#Экономика#Деньги#Квартиры#Цены на квартиры#Строительство и архитектура#Строительство дома#Александр Мязин
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