В Тюмени во дворе дома ночью сгорела иномарка. Видео

Как рассказали «Нашему Городу» в МЧС по Тюменской области, сообщение о возгорании автомобиля Hyundai поступило в дежурную часть в 2:52. На место ЧП были направлены две единицы техники и девять человек личного состава МЧС.
В 3:03 пожар был потушен, но огонь успел повредить моторный отсек и салон Hyundai общей площадью 2 квадратных метра. Во время пожара никто не пострадал. В настоящее время устанавливаются причины возникновения огня.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером в селе Бердюжского района произошел пожар в квартире жилого дома. Огонь унес жизни супружеской пары пенсионеров.