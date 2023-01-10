nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В Тюмени во дворе дома ночью сгорела иномарка. Видео

Сегодня, 06:07
Фото: 1MI

В центре Тюмени ночью загорелась иномарка

В Тюмени в центре города загорелась иномарка. ЧП произошло в ночь с 8 на 9 января во дворе дома на улице Котельщиков, 19. Пожарных на место происшествия вызвали очевидцы.
Сюжет
Тюмень
Видео: 1MI

Как рассказали «Нашему Городу» в МЧС по Тюменской области, сообщение о возгорании автомобиля Hyundai поступило в дежурную часть в 2:52. На место ЧП были направлены две единицы техники и девять человек личного состава МЧС.

В 3:03 пожар был потушен, но огонь успел повредить моторный отсек и салон Hyundai общей площадью 2 квадратных метра. Во время пожара никто не пострадал. В настоящее время устанавливаются причины возникновения огня.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером в селе Бердюжского района произошел пожар в квартире жилого дома. Огонь унес жизни супружеской пары пенсионеров.

В тюменском селе во время пожара погибли пожилые супруги
Узнать подробнее
#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Происшествия#МЧС#Пожар#Сгорел автомобиль#Тюменская область#Видео
Подпишитесь
Итоги недели: взрыв СТО, разборки соседей и сильные холода
8 января 17:15
Обломки разлетелись на десятки метров: жители ММС рассказали о ночном взрыве
8 января 03:28
«Кошмарит нас полгода»: бизнесмен на Mercedes наехал на соседей
7 января 14:11
В Тюменской области назвали самые дефицитные профессии 2022 года
29 декабря 2022, 08:12
Тюменцам придется экономить на походах в душ
6 января 13:02
«Наш город» посчитал, какие товары теперь не могут позволить себе тюменцы
29 декабря 2022, 09:58