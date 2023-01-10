В Тюмени пробки достигли 9 баллов из-за аварии на Червишевском тракте

Крупный затор фиксируется на Червишевском тракте около сквера «Комсомольский». Здесь столкнулись внедорожник и легковой автомобиль «Тойота», машины перекрыли две полосы движения. В городе фиксируются 3 аварии.
Пробки наблюдаются и в южной части Объездной дороги на Федюнинского. Движение сильно затрудненно на улицах Ленина, Мельникайте, Харьковская, Профсоюзная.
Стоит отметить, что вчера в это же время на Объездной дороге серьёзных заторов не наблюдалось. По данным издания «Наш город», 9 января вечерние пробки составили 8 баллов.