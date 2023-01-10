nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В Тюмени пробки достигли 9 баллов из-за аварии на Червишевском тракте

Сегодня, 12:54
Фото: 1MI

Из-за аварии на Червишевском тракте пробки в Тюмени достигли 9 баллов

В областной столице к 17:40 пробки достигли 9 баллов. По данным сервиса 2ГИС, в районе Гилёвской рощи произошло 2 аварии, на 50 лет Октября дорожные службы чистят трассу от снега.

Крупный затор фиксируется на Червишевском тракте около сквера «Комсомольский». Здесь столкнулись внедорожник и легковой автомобиль «Тойота», машины перекрыли две полосы движения. В городе фиксируются 3 аварии.

Пробки наблюдаются и в южной части Объездной дороги на Федюнинского. Движение сильно затрудненно на улицах Ленина, Мельникайте, Харьковская, Профсоюзная.

Стоит отметить, что вчера в это же время на Объездной дороге серьёзных заторов не наблюдалось. По данным издания «Наш город», 9 января вечерние пробки составили 8 баллов.

В Тюмени пробки в 8 баллов несмотря на сильные морозы
Узнать подробнее
#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Погода#Дороги#Безопасность на дорогах#ГИБДД#Александр Мязин
Подпишитесь
Итоги недели: взрыв СТО, разборки соседей и сильные холода
8 января 17:15
«Контракт не резиновый»: жителей Заболотья «заперли» заснеженными дорогами
Сегодня, 10:58
Уроки для учащихся второй смены отменили в тюменских школах из-за холодов
Сегодня, 05:52
Автовокзал вновь отменил ряд междугородних рейсов
Сегодня, 08:29
«Фильм Чебурашка» побил рекорд по кассовым сборам
Сегодня, 09:07
Сбер профинансировал жилой квартал SuperSky в Тюмени
Сегодня, 07:47