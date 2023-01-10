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В России продлили мораторий на проверки бизнеса

Сегодня, 07:25
Фото: 1MI

Кабмин продлил мораторий на проверки бизнеса до конца 2023 года

Мораторий на проверки бизнеса продлен в России до конца 2023 года. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации. Об этом сообщил накануне председатель правительства России Михаил Мишустин.

В документе указано, что плановые проверки будут оргнаизованы только на объектах чрезвычайно высокой и высокой категорий рисков. У предприятий имеется право отменить плановую проверку, если профилактический визит был проведен ранее (за три месяца до плановой проверки).

У предприятий появилась возможность отменить плановое мероприятие, если по инициативе проверяемой организации инспектор уже нанес профилактический визит.

При этом, внеплановые проверки предприятий возможны лишь, если имеется соответствующее требование прокуратуры, поручение правительства или президента, а также в случае поступлении информации о нарушениях в надзорные органы.

Ранее «Наш Город» писал, что мораторий на проведение контрольных мероприятий, плановых проверок юридических лиц был установлен в России в 2022 году.

#Общество#Экономика#Проверки#Проверка#Правительство РФ#Бизнес#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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